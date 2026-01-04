پرخطرترین رفتار موتورسواران تهرانی کدام است؟

رییس پلیس راهور تهران بزرگ از ثبت بیش از یک میلیون و ۲۱۰ هزار فقره اعمال قانون برای موتورسیکلت‌سواران در پاییز امسال خبر داد و گفت: نداشتن کلاه ایمنی در صدر تخلفات موتورسواران است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، پلیس راهور پایتخت، سردار سید ابوالفضل موسوی پور روز یکشنبه در این باره افزود: در این مدت بیش از یک میلیون و ۲۱۰ هزار فقره اعمال قانون برای موتورسیکلت‌ها در سطح پایتخت ثبت شده است که نشان‌دهنده ضرورت توجه جدی‌تر به انضباط ترافیکی در این حوزه است.



استفاده نکردن از کلاه ایمنی توسط موتورسواران

وی ادامه داد: استفاده نکردن از کلاه ایمنی با بیش از ۵۴۶ هزار فقره همچنان در صدر تخلفات قرار دارد؛ موضوعی که بیشترین نقش را در شدت جراحات و مرگ‌ومیر موتورسواران دارد.

به گفته سردار موسوی پور، عبور از محل ممنوع با بیش از ۱۴۴ هزار و ۹۰۰ فقره از دیگر تخلفات پرتکرار بوده و عبور از خطوط ویژه نیز بیش از ۸۳ هزار و ۸۰۰ فقره ثبت شده که موجب اختلال در حرکت ناوگان حمل ونقل عمومی می‌شود.

وی ادامه داد: پوشش یا مخدوش‌کردن پلاک با بیش از ۷۷ هزار و ۷۴۰ فقره از تخلفاتی است که معمولاً برای فرار از قانون انجام می‌شود و برخورد با آن با جدیت ادامه دارد.

سردار موسوی پور افزود: همچنین عبور یا توقف در پیاده‌رو با بیش از ۴۸ هزار فقره از تخلفاتی است که مستقیماً امنیت عابران پیاده را تهدید می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه بخش زیادی از تصادفات شهری با موتورسیکلت مرتبط است، گفت: رفتار‌های پرخطر موتورسواران نه‌تنها جان خودشان، بلکه جان عابران و سایر رانندگان را نیز تهدید می‌کند. پلیس با هدف حفظ امنیت شهروندان، برخورد با تخلفات حادثه‌ساز را با جدیت ادامه خواهد داد.

استفاده نکردن از کلاه ایمنی؛ مهم‌ترین عامل مرگ‌ومیر موتورسواران

سردار موسوی پور خاطرنشان کرد: استفاده نکردن از کلاه ایمنی مهم‌ترین عامل مرگ‌ومیر موتورسواران است؛ ضربه مستقیم به سر حتی در سرعت‌های پایین می‌تواند منجر به آسیب‌های جبران‌ناپذیر و عبور از محل ممنوع و خطوط ویژه باعث افزایش احتمال برخورد با خودرو‌های عبوری و اتوبوس‌های تندرو می‌شود.

وی اظهار کرد: پوشش پلاک علاوه بر جرم بودن، امکان شناسایی در تصادفات را کاهش و فرار از مسئولیت را افزایش می‌دهد و امنیت اجتماعی را مختل می‌کند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از همه موتورسیکلت‌سواران درخواست کرد تا با رعایت قوانین، استفاده از کلاه ایمنی استاندارد، پرهیز از تردد در مسیر‌های ممنوعه و احترام به حقوق عابران پیاده، سهم خود را در کاهش تصادفات و حفظ امنیت شهری ایفا کنند.