جانباختن یک کارگر در حادثه کار با دستگاه بتنریزی
منابع کارگری از مرگ دلخراش یک کارگر جوان در یک کارگاه ساختمانی واقع در روستای «کشف» شهرستان مشهد به علت گیر کردن در دستگاه بتن ریز خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، منابع کارگری گفتند: یک کارگر ساختمانی شاغل در ساختمانی نیمهساز واقع در روستای کشف در دهستان طوس بخش مرکزی شهرستان مشهد، چند روز پیش به علت گیر کردن لباسش به تیغههای دستگاه بتنریز جان باخت.
وی با بیان اینکه گفته میشود کارگر جان باخته مشغول شستشو و تمیز کردن پمپ زمینی دستگاه بتنریز بوده است که دچار حادثه شده است، افزود: علت این حادثه بهطور دقیق مشخص نیست، اما همکاران این کارگر حدودا ۳۲ساله، میگویند ابتدا بخشی از لباسش در دستگاه گیر کرد و به همین ترتیب بخشهایی از بدن وی نیز به دستگاه کشیده شد.
طبق اظهارت وی؛ علت دقیق حادثه هنوز دست بررسی است ولی در این گونه موارد بیحتیاطی از سوی کارگر و کارفرما عامل اصلی بروز حادثه است که در این مورد نیز پس از بررسی دقیق جزئیات مشخص خواهد شد.
