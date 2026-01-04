تصادف زنجیرهای در اتوبان قزوین–زنجان
سخنگوی سازمان اورژانس کشور از وقوع یک تصادف زنجیرهای در اتوبان قزوین به زنجان خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ابوالفضل ماهرخ در توضیح بیشتر گفت: ساعت ۷:۰۹ دقیقه صبح امروز یک مورد تصادف زنجیرهای در اتوبان قزوین به زنجان رخ داد.
وی افزود: بلافاصله ۵ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و دو خودروی فرماندهی به محل حادثه اعزام شدند.
سخنگوی سازمان اورژانس کشور ادامه داد: در این حادثه ۴ دستگاه خودرو شامل یک دستگاه پراید، یک دستگاه پژو، یک دستگاه مینی بوس و یک دستگاه اتوبوس به دلایل نامعلوم با یکدیگر برخورد کردند.
ماهرخ درباره تعداد مصدومان احتمالی گفت: به نظر میرسد در این حادثه ۱۹ نفر مصدوم شده باشند؛ اما اطلاعات تکمیلی اعلام میشود.
