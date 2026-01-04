صفحه خبر لوگوبالا تابناک
قیمت خودرو در بازار امروز ۱۴ دی

قیمت خودرو امروز 14 دی 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۷۲۳
| |
1912 بازدید

قیمت خودرو در بازار امروز ۱۴ دی

قیمت خودرو امروز 14 دی 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو همچنان در مسیر تثبیت در سطوح جدید قیمتی حرکت می‌کند و نشانه معناداری از بازگشت قیمت‌ها به عقب دیده نمی‌شود. از یک‌سو فشار متغیرهای کلان مانند تورم و نرخ ارز پابرجاست و از سوی دیگر، سیاست مشخص و پایداری برای افزایش عرضه یا اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری ارائه نشده است.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، در چنین فضایی، حتی در شرایط رکود تقاضای مصرفی، انتظارات تورمی و نااطمینانی نسبت به آینده سیاست‌ها مانع افت قیمت می‌شود و بازار بیش از آنکه به سمت کاهش پایدار حرکت کند، در معرض نوسانات محدود رو به بالا یا نوعی ثبات شکننده قرار دارد.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو در بازار امروز ۱۴ دی

سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات داخلی را تجربه کرد. بر این اساس، این کراس‌اوور داخلی در هفته پیشین افت بهای 54 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا امروز با نرخ یک میلیارد و 229 میلیون تومان معامله شود. از سوی دیگر، رانا پلاس TU5P نسبت به هفته گذشته 37 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با بهای یک میلیارد و 123 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

شاهین اتوماتیک پلاس نسبت به هفته گذشته 33 میلیون تومان گران شد و روی قله یک میلیارد و 743 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، اطلس اتوماتیک نسبت به هفته گذشته 25 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ یک میلیارد و 295 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو در بازار امروز ۱۴ دی

چانگان CS35 نسبت به هفته گذشته 360 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ 2 میلیارد و 960 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، هایما S7 پرو در هفته گذشته 25 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ 2 میلیارد و 945 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

لوکانو L7 نسبت به هفته گذشته 140 میلیون تومان گران شد و روی شاخص چهار میلیارد و 200 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، لاماری ایما نسبت به هفته گذشته 90 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با نرخ سه میلیارد و 350 میلیون تومان معامله شود.

اکستریم SX در مقایسه با هفته گذشته 80 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با نرخ سه میلیارد و 950 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از طرف دیگر، فونیکس FX نسبت به هفته گذشته رشد بهای 80 میلیون تومانی را پشت سرگذاشت تا امروز با بهای سه میلیارد و 700 میلیون تومان در معاملات حاضر شود.

برچسب ها
خودرو قیمت خودرو بازار خودرو ایران خودرو سایپا چانگان
