حبس مسافران پرواز تهران - اهواز در هواپیما

به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری؛ پرواز IR 311 شرکت هواپیمایی ایران‌ایر که قرار بود ساعت ۰۶:۴۰ دقیقه صبح امروز تهران را به مقصد اهواز ترک کند به گفته خلبان دچار نقص فنی شده است.

مسافران بیش از ۲ ساعت است که در هواپیما محبوس هستند و هنوز زمان رفع نقص و انجام پرواز به مسافران اعلام نشده است.