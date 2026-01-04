حبس مسافران پرواز تهران - اهواز در هواپیما
پرواز IR 311 شرکت هواپیمایی ایرانایر که قرار بود ساعت ۰۶:۴۰ دقیقه صبح امروز تهران را به مقصد اهواز ترک کند به گفته خلبان دچار نقص فنی شده است.
به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری؛ پرواز IR 311 شرکت هواپیمایی ایرانایر که قرار بود ساعت ۰۶:۴۰ دقیقه صبح امروز تهران را به مقصد اهواز ترک کند به گفته خلبان دچار نقص فنی شده است.
مسافران بیش از ۲ ساعت است که در هواپیما محبوس هستند و هنوز زمان رفع نقص و انجام پرواز به مسافران اعلام نشده است.
