پیش‌بینی مهم درباره قیمت طلا در روزهای آینده

عضو کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران با اشاره به تعطیلی بازار داخلی و کاهش سطح داد و ستدها در روزهای گذشته، انتصاب عبدالناصر همتی را به عنوان رییس کل جدید بانک مرکزی در قیمت های بازار بی تاثیر ندانست و گفت: در روزهای آینده با گشایش بازارها، قطعا تحولات ونزوئلا بر قیمت ها تاثیر خواهد داشت.
پیش‌بینی مهم درباره قیمت طلا در روزهای آینده

محمد کشتی آرای درباره مسایل مربوط به بازار طلا و اتفاقاتی که بر این بازار در طی روزهای گذشته تاثیرگذار بوده است، افزود: با توجه به اینکه طی چند روز گذشته تعطیل بوده و تقریبا بازارهای جهانی نیز به دلیل اینکه در آخرین روزهای پایان سال میلادی گذشته قرار داشته و در تعطیلات به سر می بردند، آخرین نرخ‌هایی که ثبت شد تقریباً تفاوت زیادی با روزهای گذشته نداشت.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی با اشاره به اینکه البته اوایل صبح روز جمعه گذشته، قیمت طلا مقداری افزایش داشت؛ خاطرنشان کرد: حدود ۵۰ تا ۶۰ دلار قیمت انس جهانی روز گذشته افزایش یافت ولی در بعدازظهر جمعه، که بازارها تعطیل می‌شد، با توجه به شروع سال جدید میلادی، مجددا قیمت‌ها به قبل بازگشت. در عین حال همچنان بازارها تعطیل هستند و هنوز اتفاقات ونزوئلا تأثیراتش را در بازارهای مالی نشان نداده. ولی مسلما اگر این موضوع ادامه داشته باشد، طبیعتاً قیمت جهانی طلا با نوسان همراه خواهد شد.

این فعال بازار طلا خاطرنشان کرد: بازار داخلی هم، در دو سه روز گذشته تعطیل بوده و سطح داد و ستدها کاهش پیدا کرده است. از طرفی، با انتصاب عبدالناصر همتی در روز اول، اعلام شد که قیمت ارز با کاهش همراه شد. ولی هم اکنون معاملاتی که در سطح فضای مجازی داد و ستد می‌شود، نشان می‌دهد که طلا و سکه مقداری افزایش داشته‌اند. البته باید صبر کنیم تا یکشنبه ببینیم چه تغییراتی رخ خواهد داد و در ادامه بازارها چه واکنشی بخصوص به موضوع ونزوئلا نشان می دهند.

کشتی آرای با بیان اینکه در مجموع، در هفته گذشته قیمت جهانی طلا حدود ۲۱۵ دلار کاهش داشته است، افزود: قیمت پلاتین حدود ۴۰۰ دلار کاهش و قیمت نقره هم حدود ۵ دلار برای هر انس کاهش داشت. یعنی در مجموع، در هفته گذشته روند نزولی قیمت‌ها را داشتیم؛ هم طلا، هم نقره، هم پلاتین و تمامی فلزات در بازار جهانی سیر نزولی داشتند.

وی با اشاره به اینکه از طرفی، قیمت ارز هم از روند صعودی‌اش کاسته شد و رییس کل جدید بانک مرکزی هم مقداری تغییر در قیمت ارز ایجاد کرد، خاطر نشان کرد: بنابراین، از روز شنبه گذشته تا روز پنجشنبه که بازارها فعال بودند، روند نزولی قیمت‌ها را داشتیم. قیمت سکه نیز با حدود ۹ میلیون و ششصد هزار تومان کاهش همراه بود.قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار هم، حدود ۹۶۰ هزار تومان کاهش داشت.

عضو کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران با یادآوری اینکه این اطلاعات مربوط به تا ظهر پنجشنبه است، ادامه داد: از ظهر پنجشنبه به بعد که تعطیلات بوده، فعلاً نرخ خاصی نداریم تا روز یکشنبه صبح، یعنی فردا صبح که با توجه به تحولات در روزهای گذشته در داخل و خارج باید منتظر واکنش بازار بود.

وی همچنین قیمت ها در روزهای آینده را به شدت متاثر از موضوع ونزوئلا دانست و ادامه داد: الان این موضوع تأثیرگذارترین عامل جهانی خواهد بود. اگر قیمت ارز را ثابت بگیریم، با مدیریت جدید بانک مرکزی، بنابراین اتفاقات ونزوئلا به دلیل نوسانات قیمت انس که پیش خواهد آمد می‌تواند مجدداً روی قیمت طلا تأثیر بگذارد.

 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
4
پاسخ
از کجا فهمیدی؟؟؟

یک شاگرد بازاری صد برابر بهتر از تو تحلیل میکنه

ببین کی شده رییس بانک مرکزی
پاسخ ها
علیرضا
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
شما ببخشید که طبق نظر شما تحلیل نکرد
سیگنال رایگان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
0
پاسخ
قیمت جهانی نفت سقوط به کانال ۳۰ دلار دارد و انس جهانی رشد اندک و گرم داخلی پتانسیل صعود ۴۵ تا ۵۰ درصدی تا اردیبهشت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
0
پاسخ
پناه بر خدا....همتی رو ببینیم میخوات چکار کنه
