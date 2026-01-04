صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حکایت تهران قدیم و مستراح هایش

چنانچه چیزی از دست کسی می افتاد مستقیما در انبار آن ها می افتاد و داخل کثافات می گردید و تنها کناس بود که با دریافت مزدی می توانست با پا مالی و دست مالی آن را یافته تحویل نماید
کد خبر: ۱۳۴۹۷۱۳
| |
2215 بازدید
|
۱
حکایت تهران قدیم و مستراح هایش

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ تهران عزیز ما از دیرباز با مشکلی رو به رو بوده است به نام کمبود مستراح و توالت عمومی. از قدیم الایام هم گله تهرونی جماعت به آسمان بلند بوده که این رسم پایتخت کشور نیست. اما در این میان اگر سوار ماشین زمان بشویم و کمی به عقب سفر کنیم و مثلا برسیم اواخر دوران قاجار با شغلی رو به رو می‌شویم به نام کناس. روایت این که این کناس‌ها که بودند و چه می‌کردند را به نقل از کتاب «طهران قدیم» نوشته جعفر شهری آورده‌ایم:

کناس یا توالت پاک کن یعنی کسانی که مستراح‌های پر را تخلیه کرده مختصر اطلاعی نیز از بنایی مربوط به آن داشته طوقه‌های ریخته چاه را چیده، نشیمن‌های خراب را تعمیر می‌کردند و برخی دیگر از کناسان از طریق کند و کاو و تجسس در میان نجاسات کسب معاش می‌کردند.

نشیمن‌های مستراح‌های عمومی مانند مستراح‌های مساجد و حمام‌ها مانع و حفاظی نداشتند و چنانچه چیزی از دست کسی می‌افتاد مستقیما در انبار آن‌ها می‌افتاد و داخل کثافات می‌گردید و تنها کناس بود که با دریافت مزدی می‌توانست با پا مالی و دست مالی آن را یافته تحویل نماید که البته این مخصوص اشیای قیمتی مانند کیف و کیسه پول و انگشتری و از این قبیل بود که ارزش خرج و اجرت کناس را داشت. اما اشیای کم بها مانند رنجیر، چاقو و پاشنه کش و از این قبیل معمولا برای خود کناس می‌ماند و صاحبش از آن چشم می‌پوشید.

کناس هم هر چند روز یک بار به یکی از این انبار‌ها که در واقع سرقفلیش دیگر به نام خود او شده بود سر می‌زد و به جست‌و‌جو می‌پرداخت. از جمله مستراح‌های مرغوب شهر، مستراح‌های مساجد بازار بود که سر قفلی توالت‌های آن معادل ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان سالانه بود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تهران قدیم توالت مستراح
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تهران، سال۱۳۳۰
توالت چگونه اختراع شد؟
عکس: پمپ بنزین در تهران، سال۱۳۲۷
ساختار جالب جدیدترین مدل توالت را ببینید
مشکلات تهران از زبان شهرداری که اعدام شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
2
پاسخ
و اما چاله میدان؟! بر عکس تصور و گفته تاریخ دانان تهران قدیم ، چاله میدان محوطه ای بود که مردم برای قضای حاجت مجانی به آنجا رفته چاله کوچکی کنده و کارشان را می کردند و بر روی آن خاک می ریختند. اینکه چاله میدان در اثر انتقال خاکش برای ایجاد حصار تهران گود شده اشتباه است.
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
آیت‌الله نوری همدانی به یاری مردم درآمد
اعتراض به جاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است/حرف بازاریان حرف درستی بود/در مقابل دشمن کوتاه نمی آییم
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!
توضیح قاضی دادگستری درباره پارک = پنچری
ایران غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح ۹۰ درصد افزایش داده است/ احتمال جنگ ایران و اسرائیل در سه ماهه اول ۲۰۲۶ وجود دارد!
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!
ورق در بازار برنج برگشت
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا
لحظات شهادت امیرحسام خدایاری در اغتشاشات
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن
کارشناس صداوسیما: این سه کشور اهداف بعدی حمله آمریکا هستند
آخرین ایرانی که مادورو از او تقدیر کرد
چهره نزدیک به جلیلی: در این صورت حمله به ایران منتفی خواهد شد
رفتار سحر امامی با بازداشت مادورو سوژه شد
پاسخ محکم پزشکیان به ترامپ: آماده شهادت هستیم
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۵ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۴ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۱ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
tabnak.ir/005f7Z
tabnak.ir/005f7Z