سکوت پزشکیان، هزینه‌اش بر دوش مردم است!

بحث بر سر بودن یا نبودن وزیر جهاد کشاورزی که در ماه‌های اخیر زیر فشار گرانی نهاده‌ها، نارضایتی کشاورزان و اختلال در تأمین کالاهای اساسی قرار داشت، حالا وارد مسابقه جذاب«کی بود کی بود من نبودم» شده است و هیچ‎کس نوری قزلجه را گردن نمی‌گیرد.
کد خبر: ۱۳۴۹۷۰۳
| |
1968 بازدید
|
۳

 به گزارش تابناک به نقل از خراسان؛ آقای پزشکیان در واکنش به انتقاد یک دامدار دربارۀ عملکرد ضعیف وزیر کشاورزی و رفاقت او با رئیس‌جمهور گفت: «ما برای وزارت جهاد فرد دیگری را در نظر داشتیم، اما مجلس به ما گفت فلانی گزینۀ خوبی است و او را وزیر بگذارید. ما براساس نظر کمیسیون کشاورزی مجلس عمل کردیم و فردی را که خودمان انتخاب کرده بودیم، کنار گذاشتیم. این فردی هم که می‌گویند دوست من است، انتخاب من نیست.»

اما آیا کمیسیون می‌تواند نقشی برای اصرار بر معرفی کسی به رئیس جمهور داشته باشد؟ چه میزان از پیشنهادهای نهایی کمیسیون‎ها وزیر شدند؟ و چطور برای بقیه وزرا نظر کمیسیون‎های مربوط به کرسی ننشست؟

بر فرض که ادعای آقای رئیس جمهور مبنی بر این که نظر کمیسیون کشاورزی مجلس، انتخاب نوری قزلجه بوده است، درست باشد، چرا با علم به این واقعیت نخ بخیه مدیریت یک حوزه حیاتی را به دست یک ساختار با نگرش منطقه ای هر حوزه انتخاباتی سپردید؟ اصلا اگر بنا بود  کمیسیون مجلس عملا در انتخاب وزیر اعمال نظر کند، چرا کمیته تشکیل دادید؟ فرایند طراحی کردید؟ و افکار عمومی را معطل کردید؟

آقای پزشکیان! اکنون حدود ۶ ماه است که مجلس در رابطه با وزیر جهاد کشاورزی موضوع استیضاح را مطرح کرده است. اگر واقعاً رئیس‌جمهور به این نتیجه رسیده که وزیر مناسب نیست، باید با مجلس همراهی کند و پیش از آنکه مجلس دست به استیضاح بزند، خودشان تغییر لازم را انجام دهد؛ اما چرا همچنان از اقدام قاطع پرهیز می کنید؟ چرا یک ماه پیش اعلام شد که نیاز به تغییر وزیر نیست؟ آقای پزشکیان تفویض اختیار رافع مسئولیت نیست! مسئله نگران کننده تر آن‎جاست که بی عملی تا حدی عیان شد که وزیر گزارش های خلاف واقع به مقامات ارشد ارائه داده و هیچ واکنشی از سوی شما دیده نشد! این سکوت هزینه اش مستقیما از جیب تولیدکننده و سفره مردم پرداخت شده است.

جناب رئیس جمهور! آیا تداوم کار وزیر جهاد کشاورزی محصول مناسبات فردی، رفاقت محوری و فقدان اراده اصلاح نیست؟ باید این پیام از درون دولت چهاردهم مخابره شود که رئیس جمهور در اداره کشور و دولت با کسی تعارف ندارد.

آقای پزشکیان! امنیت غذایی حوزه تعارف و ملاحظه نیست، هر روز تعلل یعنی انتقال بحران به فردا و فردا همیشه پرهزینه تر است. پس مثل شهید رئیسی، تعارف نداشته باشید! 

میلی صفحه خبر موبایل
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
2
9
پاسخ
کاری نداره الان هم دیر نشده وزیر را عوض کن. جلوی ضرر را از هر جا بگیری منفعته
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
1
15
پاسخ
خودم به پزشکیان رای دادم اما واقعا بی کفایت هست. از تمام رئسای جمهور تا الان بدتر بوده . فقط نهج البلاغه حفظ کرده اومده رئیس جمهور شده و این در شأن کشورمان نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
2
13
پاسخ
هیشکی در مورد مکانیزم ماشه صحبت نمیکنه که اقتصاد رو فلج کرده. همه خودشونو زدن به اون راه.

شما وزیر جهادکشاورزی از مریخ هم بیاری کاری از دستش ساخته نیست.
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
