پرسپولیس با مهاجم ازبک به توافق رسید

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، باشگاه پرسپولیس با ایگور سرگیف مهاجم ملی پوش ازبکستان به توافق رسید و این بازیکن قرار است طی ساعات آینده عازم تهران شود.

سرگیف قرار است در تست های پزشکی حاضر شود تا در صورت تایید نهایی قرارداد خود را با پرسپولیس منعقد کند.

پرسپولیس قرار است روز دوشنبه برای برگزاری اردوی ۹ روزه عازم کمپ اسپایر قطر شود و کادر فنی پرسپولیس به دنبال این است که در صورت ثبت قرارداد این مهاجم ازبک را در این اردو در اختیار داشته باشد.