وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه طرح جدید کالابرگ الکترونیک از این هفته اجرایی می شود و هر فرد ماهانه یک میلیون تومان دریافت می کنند، گفت: اکنون ۴ میلیون تومان بابت اجرای این طرح در چهار ماه آینده در حساب های بانکی مشمولان شارژ شده است.

به گزارش تابناک، احمد میدری شامگاه شنبه - ۱۳ دی - در گفت و گوی تلویزیونی درباره جزئیات طرح جدید دولت برای تخصیص کالابرگ الکترونیک با بیان اینکه کالابرگ مشمولان - حدود ۸۰ میلیون نفر - امشب واریز می شود و شهروندان می توانند از هفته بعد از کالا برگ خود در فروشگاه های مشخص شده خرید کنند، افزود: هدف این طرح با هدف حفظ قدرت خرید مردم صورت می گیرد.

وی با یادآوری اینکه طرح کالابرگ الکترونیکی در راستای سیاست‌های مورد توافق دولت و مجلس و در چارچوب اسناد بالادستی از این هفته به اجرا درمی‌آید، توضیح داد: در این سیاست جدید، یارانه کالاهای اساسی که پیش از این در انتهای زنجیره به واردکنندگان و تولیدکنندگان پرداخت می‌شد، از این پس مستقیماً و به‌طور ماهانه به مصرف‌کنندگان اختصاص می‌یابد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به جزئیات اجرایی طرح گفت: از این پس، در هر ماه به ازای هر نفر یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ به خانوارها تعلق می‌گیرد. این طرح تنها یک اقدام مستقل نیست، بلکه جزئی از بسته جامع سیاستی دولت برای بهبود معیشت مردم به شمار می‌رود.

میدری اعلام کرد: تا امشب حساب ۷۰ میلیون نفر شارژ شده و اعتبار چهارماهه معادل چهار میلیون تومان برای هر نفر در حساب خانوارها نگهداری می‌شود. از هفته آینده نیز مشمولان می‌توانند بر اساس جدول زمان‌بندی اعلام‌شده، به حدود ۲۶۰ هزار فروشگاه و واحد صنفی طرف قرارداد مراجعه و کالاهای اساسی خود را بدون پرداخت وجه نقد دریافت کنند.

میدری افزود: با همکاری اتاق اصناف ایران، تعداد واحدهای صنفی و سیار ارائه‌دهنده خدمات کالابرگ افزایش خواهد یافت.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این دوره شمار مشمولان طرح به حدود ۸۰ میلیون نفر می‌رسد که شامل تمام افرادی است که تا پایان سال ۱۴۰۳ یارانه نقدی دریافت کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: اعتبار کالابرگ ماهانه و منظم به حساب خانوارها واریز می‌شود و در صورت افزایش قیمت کالاهای اساسی یا تغییر در سبد توافقی کالاها، مبلغ اعتبار نیز متناسب با آن افزایش خواهد یافت. هدف نهایی این سیاست، حفظ و تثبیت قدرت خرید خانوارها در تأمین کالاهای ضروری است.

میدری به تفاوت این سیاست با روش‌های پیشین اشاره کرد و ادامه داد: در گذشته یارانه نقدی پرداخت می‌شد اما با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کرد. در طرح جدید، یارانه کالاهای اساسی که پیش‌تر معادل ۱۰ میلیارد دلار در سال به‌صورت ارزی پرداخت می‌شد، اکنون مستقیم و هدفمند به خانوارها اختصاص می‌یابد تا قدرت خرید آنان حفظ شود.

از این پس به ازای هر نفر ماهانه یک میلیون تومان یارانه پرداخت می شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: یک نکته مهم درباره کالابرگ این است که از این پس به ازای هر نفر، ماهانه یک میلیون تومان به خانواده‌ها پرداخت می‌شود.

میدری یادآور شد: سیاست دولت بر این اساس طراحی شده که در صورت ایجاد تغییر در نرخ ارز توافقی یا افزایش قیمت کالاهای اساسی، مبلغ کالابرگ نیز متناسب با آن افزایش یابد.

وی با تاکید بر اینکه هدف اصلی دولت این است که قدرت خرید مردم در حوزه کالاهای اساسی حفظ شود و یارانه به‌گونه‌ای نباشد که به‌صورت مقطعی پرداخت شود و با افزایش قیمت‌ها، اثرگذاری خود را از دست بدهد، اظهار داشت: تفاوت اصلی این سیاست با شیوه‌های قبلی در همین نکته است؛ چراکه در گذشته معمولاً یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شد، اما با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید این یارانه به‌سرعت مستهلک می‌شد.

وزیر تعاون افزود: درحالیکه در سیاست جدید، یارانه‌ای که پیش از این برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شد ــ که حداقل سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است ــ بر مبنای ارز توافقی مستقیماً به مصرف‌کنندگان و خانوارها پرداخت می‌شود.

فقط دهک دهم مشمول طرح کالابرگ دولت نمی شوند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: دولت در سال های گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی پرداخت می کرد اما این یارانه ها به گروه های هدف اصابت نمی کرد؛ در روش جدید دولت قرار است متناسب با افزایش قیمت کالاهای اساسی یارانه بیشتری را بپردازد تا قدرت خرید مصرف‌کنندگان و خانوارها ثابت بماند

میدری گفت: اکنون حدود ۸۸ میلیون نفر جمعیت ایران است و حدود ۷ میلیون نفر یارانه نمی گرفتند بنابراین کسانی که مشمول یارانه‌های نقدی بودند این بار کالا برگ و دریافت می‌کنند.

وی افزود: فقط گروه‌هایی که واقعاً دهک ۱۰ هستند و درآمدهای خیلی بالایی دارند مشمول نمی شوند و تلاش شده که بیشترین پوشش را بر اساس دستور رئیس جمهور محترم در این طرح داشته باشیم.

کالابرگ جدید ۹۰ درصد جامعه را پوشش می دهد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برای دریافت کالابرگ سقف جمعیتی ۸۰ میلیون نفری در نظر گرفته شده است که ۹۰ درصد جامعه را پوشش می‌دهد، اظهار داشت: کارمندان دولت و بازنشستگان جدا از اینکه چه دهکی هستند به آنها کالابرگ پرداخت می شود.

میدری با اشاره به اینکه اقتصاد ایران با تحریم های ظالمانه و نیز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه روبرو بوده است، مشکلات پیش آمده را ناشی از این شوک ها دانست که در یک سال اخیر شرایط را تشدید و سخت کرده است.

وی با بیان اینکه بدون تردید تحریم ها یکی از عوامل اصلی وضعیت موجود است، گفت: آن چیزی که باعث می شود بتوانیم تحریم‌ها را یک گامی برای بهبود وضعیت اقتصادی قرار بدهیم، هم باید تجربه جهانی و تجربه جنگ ۱۲ روزه تحمیلی است؛ کشوری مثل آلمان بعد از جنگ جهانی اول مورد تحریم‌های بسیار شدید قرار گرفت که شاید اصلاً با تحریم‌های ما قابل مقایسه نیست.

میدری یادآور شد: وقتی آلمان تحریم شد تمام کشتی‌هایش را کشورهای پیروز جنگ جهانی اول مثل فرانسه مصادره کردند و معادلش را برداشتند و ۵ میلیارد دلار به قیمت آن زمان غرامت گرفتند و آن کشور را دچار تورم‌های روزانه ۵۰ درصد کردند اما این کشور با توجه به ظرفیت انسانی که داشت توانست طرح اقتصادی اجرا کند که این طرح اقتصادی تورم را کاهش داد و دوباره اقتصاد آن شکوفا شد؛ یعنی تحریم‌ها تورم ایجاد می‌کند اما اگر ما بتوانیم خوب مدیریت کنیم می‌توانیم واقع وضعیت اقتصادی متفاوتی داشته باشیم.

دولت و جامعه می توانند با همکاری هم مشکلات را مرتفع کنند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رئیس جمهور بر این نکته تاکید کردند که همه نخبگان باید کمک کنند تا راه‌های دور زدن تحریم‌ها و تبدیل آن به فرصت‌های اقتصادی شناسایی شود؛ تجربه کشور و حتی تجربه خودمان در جنگ می‌تواند نمونه روشنی باشد. در دوران جنگ توانستیم عدالت آموزشی را برقرار کنیم، طرح امنیت غذایی را اجرا کنیم تا تورم به خانواده‌ها آسیب نرساند و در حوزه بهداشت دوران شکوفایی داشته باشیم. این تجربیات نشان می‌دهد که می‌توان حرکت‌های متفاوتی ایجاد کرد.

میدری افزود: جنگ ۱۲ روزه اخیر باعث یک شوک اقتصادی شد و نوسانات تورم و نرخ ارز بخشی از این شوک‌ها را نشان می‌دهد. اما دولت و جامعه با همکاری یکدیگر می‌توانند این مشکلات را مدیریت و حل کنند.

وی ادامه داد: وزارت کار برای بررسی تأثیر جنگ بر وضعیت اقتصادی، تمام بیمه‌شدگان بیکار شده را رصد کرده است. به دستور رئیس جمهور کارگروهی تشکیل شد تا واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده را ترمیم کنند.

میدری اظهار داشت: سال گذشته، اقتصاد ایران با قطعی گاز در واحدهای صنعتی مواجه بود. این شوک منفی، همراه با شوک‌های سیاسی و نظامی منطقه، چالش بزرگی ایجاد کرد. با این حال، دولت با همکاری مردم و هماهنگی مجلس توانست این مشکل را تا حد زیادی حل کند.

وی افزود: میزان قطعی گاز امسال به هیچ وجه قابل مقایسه با سال گذشته نیست. رئیس جمهور به مردم اطمینان دادند که دولت بسته‌ای ۱۷ بندی برای حمایت از واحدهای تولیدی و خانوارها تهیه کرده است و سیاست‌های جدیدی در این حوزه‌ها در حال طراحی است.

حفظ قدرت خرید مردم سیاست مورد تاکید دولت و مجلس است

وزیر کار با تاکید بر اینکه حفظ قدرت خرید مردم سیاست مورد تاکید دولت و مجلس است، گفت: دولت ابتدا دنبال این سیاست بود که آیا می‌شود از طریق سیاست تدریجی در اصلاح نرخ کالاهای اساسی، یارانه این کالاها را از ابتدای زنجیره یعنی واردکننده به انتهای زنجیره یعنی خانوارها انتقال دهیم یا نه.

میدری با تاکید بر اینکه شاید هیچ دوره‌ای نداشتیم که رئیس جمهور دستور بدهد که برای معیشت مردم کاری شود، افزود: رویکرد اصلاح تدریجی قیمت‌ها از سیاست‌های خاص دولت است مثلاً در بحث بنزین سوپر برای اولین بار قیمت بنزین را با نرخ‌هایی که یارانه به آن تعلق نمی‌گیرد در تهران عرضه کردیم یا اینکه نرخ سوم بنزین را ندکی افزایش دادیم و نرخ‌های اول و دوم را حفظ کردیم در نتیجه در زندگی مردم شوک بزرگ منفی ایجاد نکرد .

وی افزود: درباره کالای اساسی در خصوص برنج هم این کار صورت گرفت چون ما یارانه را به واردکننده پرداخت می‌کردیم اما نرخی که به دست مردم می‌رسید با قیمت جهانی تفاوتی نداشت لذا وقتی ارز ترجیحی برنج را برداشتیم و به جای آن در کالابرگ، قیمت برنج را لحاظ کردیم، دیدیم که در بازارها تفاوت چندانی ایجاد نشد

میدری ادامه داد: دلاری که به واردکنندگان برنج داده می‌شد ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود و وقتی که ارز را با قیمت ۱۰۰ هزار تومان به واردکننده می‌دهیم انتظار داریم که قیمت رشد زیادی داشته باشد اما یک افزایش مقطعی در قیمت برنج دیدیم و به ۱۵۰ هزار تومان رسید همان موقع هم قیمت برنج خارجی در بازار بین ۱۲۰ تا ۱۶۰ هزار تومان بود.

انتقال یارانه به خانوار، قدرت خرید مردم را حفظ می کند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تغییر قیمت از جیب مصرف‌کننده خیلی محسوس نبود به همین دلیل رانت و ارزی که به واردکننده می‌دادند، حذف شده است، توضیح داد: درباره برخی کالاهای اساسی مانند روغن که قیمت نهاده‌ها را دریافت می‌کنند و تعداد محدود تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان وجود دارد، دولت کنترل قیمتی دارد. اما در کالاهایی که تعداد تولیدکننده و واردکننده بیشتر است، مانند برنج و به‌ویژه مرغ، تغییر قیمت یارانه به اثر بر قیمت کالاهای اساسی بستگی دارد و سازمان‌های صنعت، معدن، سازمان تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کننده این قیمت‌ها را اعلام می‌کنند.

میدری گفت: طرح اصلی حاضر، طرح کالابرگ به شیوه‌ای جدید است؛ قیمت‌های مصوب اعلام می‌شود و نرم‌افزار طراحی شده‌ای وجود دارد که با پیام‌رسان‌های ملی همکاری می‌کند (مثل بله، روبیکا و سایر پیام‌رسان‌ها). پیام‌رسان وزارت کار به نام شمیمه برای پیوستن دعوت می‌شود.

وی ادامه داد: مردم می‌توانند اگر قیمت کالاهای مصوب رعایت نشد، آن را گزارش کنند و سازمان تعزیرات از تمامی ظرفیت‌هایش برای رعایت قیمت‌های مصوب استفاده می‌کند؛ چون قیمت‌های مصوب با ارز کمتر از بازار عرضه می‌شوند و قانوناً باید رعایت شوند.

میدری افزود: این ویژگی‌های خاص طرح است و دولت این سیاست را در کنار سایر سیاست‌های حمایتی که در دولت اجرا می‌شود، پیگیری می‌کند؛ همان‌طور که رئیس‌جمهور محترم اشاره می‌کند.

جزییات سیاست های حمایتی دولت

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتمای با تاکید بر اینکه دولت در کنار سیاست حمایت معیشتی سیاست های حمایتی دیگری هم از خانوارها دارد، اظهار داشت: رییس جمهور به طور شخصی عدالت آموزشی را هر هفته پیگیری می کند زیرا یکی از نگرانی های خانواده ها افزایش هزینه های آموزشی است.

وی ادامه داد: نگرانی دیگر خانواده ها هزینه های سلامت هست و طرح ارجاع و نظام سلامت در دستور کار است تا هزینه ها کاهش یابد.

وی با بیان اینکه یارانه هایی که در هر دو حوزه آموزش و سلامت پرداخت می شود، قابل توجه است ولی سیستم به دلابل مختلف کارامد نیست، اظهار داشت: علاوه بر این، دولت سیاست های حمایتی از تولید و صنعت نیز در دستور کار دارد و جوانب آن دیده شده است زیرا بهبود رفاه جامعه تا زمانی که تولید رونق نیاید، کار سختی است.

طرح وزارت کار برای عرضه اوراق پتروشیمی ها و معادن کشور

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جنگ ۱۲ روزه هرچند که ۱۲ روز بیشتر نبود، هم مردم و هم تولید کنندگان به خاطر ابهامی که با آن روبرو بودند، با وقفه‌های مختلف روبرو شدیم. به طور مثال ما در برخی از ماه‌ها یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به کالای اساسی تخصیص می‌دادیم اما به دلیل وقفه‌هایی که ایجاد شد این رقم به ۴۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا می‌کرد.

میدری با بیان اینکه هم شرایط تحریمی و هم بخاطر ابهام عرضه کنندگان ارز، با نوسان روبرو بودیم، اظهار داشت: اما بدون تردید اقتصاد ایران از قدرتی برخوردار است که بتوان با این شوک‌ها مقابله کند.

وی از تدوین طرحی در وزارت کار و ارایه آن به وزارت اقتصاد خبر داد تا پس اندازهای مردم به سمت تولید و اشتغال هدایت شود.

میدری با بیان اینکه تبدیل پس اندازها به طلا برای کل اقتصاد ایران سیاست مناسبی نیست، توضیح داد: یعنی شاید هر فرد ترجیح بدهد که دارایی اش را به طلا تبدیل کند اما اینجا یک معما در اقتصاد است که وضعیت یک فرد در ابتدا خوب می شود اما چون وضعیت اقتصاد در مجموع بد می شود وضعیت آن افرادی هم که طلا پس انداز کردند بد می شود.

ویز کار با بیان اینکه طرح بسته‌های کالایی تعریف شده است، افزود: وزارت کار بخشی از پتروشیمی ها و معادن کشور را در اختیار دارد و ما اوراق این کالاهای استراتژیک را به مردم عرضه می‌کنیم که بتوانند پس انداز هایشان را به این اوراق تبدیل کنند ما این دارایی ها را تضمین می کنیم که اگر در واقع نوسانی هم به این کالاها وارد شد مردم مطمئن باشند که سود لازم را به دست خواهند آورد.

تبدیل پس‌اندازهای مردم به طلا، جلوی رشد تولید را می‌گیرد

وزیر تعاون تاکید کرد: وقتی پس‌انداز را تبدیل به طلا می‌کنیم، نتیجه این می‌شود که تولید صورت نمی‌گیرد و ارزش پول ملی کشور کاهش می‌یابد اما وقتی پس‌انداز خود را به متانول، اتانول یا مس تبدیل می‌کنید چرخ‌های تولید کشور به حرکت در می‌آید.

میدری یادآور شد: یکی از مدیران راه آهن آلمان در ۱۹۲۳ به دولت این کشور پیشنهاد کرد که شما می‌توانید از طریق وثیقه گذاشتن املاک، می توانید اعتمادی را که به پول ملی از بین رفته، برگردانید. در آن زمان ارزش پول آلمان به حدی افت کرده بود که مردم به جای آنکه چوب آتش بزنند اسکناس آتش می‌زدند اما با وثیقه گذاری که صورت گرفت، تورم هم کاهش یافت.

وی افزود: در ابتدای دولت با شوک بی‌برقی و بی‌گازی روبرو شدیم، کما اینکه امسال با شوک بی‌آبی و کاهش بارندگی مواجه شدیم اما با سرمایه‌های انسانی که در کشور وجود دارد می‌توانیم این شوک‌ها را پاسخ دهیم همانگونه که در دوره‌های تاریخی مختلف هم این اتفاق رخ داده است.

تعداد اقلام کالا برگ افزایش می یابد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ۱۱ قلم در کالا برگ که در دوره‌های قبل بوده در این دوره هم هست، گفت: می توان کالاهای جدید را هم به ستاد تنظیم بازار پیشنهاد کرد که در صورت تایید، به فهرست کالاهای کالابرگ افزوده خواهد شد.

میدری با تاکید بر اینکه سیاست کالا برگ یا کوپن سیاستی است که در کشورهای مختلف اجرا می شود، این تصور را که کوپن مختص زمان جنگ است را نادرست دانست و گفت: مثلا آمریکا از سال ۱۹۳۰ تا امروز کوپن برای ۴۰ میلیون نفر توزیع می کند.

وی افزود: هدف از کالابرگ تنها حمایت از مردم و مصرف کننده‌ها نیست بلکه به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید در کشور است؛ هدف این است که هر ایرانی بتواند ۲۱۰۰ کالری مورد نیازش را به راحتی بدست بیارود.

وزیر تعاون یادآور شد: ما تاکنون یارانه را به کالاهایی می‌دادیم که بیشتر جنبه واردات داشت؛ برنج و دانه های روغنی تقریباً وارداتی است و ۵۰ درصد ارزش مرغ هم به نهاده‌های اختصاص پیدا می‌کند که وارداتی است اما پروتئین و کالاهای مورد نیاز لزوماً این‌ها نیستند.

میدری با بیان اینکه به دلیل برخورداری از شبکه واردات از مبادله با همسایگان غفلت کرده ایم، افزود: کشورهای آسیای میانه در شمال ایران مشهور به انبار غله جهان هستند اما کالاها و نهاده‌ها را عموماً از آمریکای لاتین و بیشتر از برزیل وارد می‌کنیم.

وی افزود: شبکه یارانه‌ای ما اعم از شرکت بازرگانی دولتی و بازرگانان ما به این روش عادت کرده اند و ما زمینه این را به وجود آوردیم که حمل و نقل دریایی ما از این سمت صورت بگیرد.

امکان مبادله با همسایگان تقویت می شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتمای گفت: در حال تقویت مبادله با همسایگانی مانند پاکستان که تولیدکنندۀ بالای برنج و غلات است، با شیوه جدید هستیم تا با این روش ارتباطات تجاری با همسایگان بهبود یابد.

میدری گفت: نکته اصلی مطرح شده این است که محصولات پروتئینی و کالاهای با کالری بالا مانند سیب‌زمینی، قارچ، سویا و بسیاری از محصولات کشاورزی دیگر، در سیستم حمایتی قبلی به شکل یارانه‌های ارز ترجیحی به تولیدکنندگان پرداخت می‌شدند تا مصرف‌کننده‌ها به سمت این کالاها هدایت شوند. وقتی یارانه به مصرف‌کننده داده می‌شود، مصرف‌کننده بر اساس تشخیص و سلیقه‌ خود منشا کالری‌ها و مواد خوراکی مورد نیازش را تعیین می‌کند و می‌تواند مجدداً با منابع مختلف این کالاها را تهیه کند. در نتیجه، مصرف‌کننده قادر است کالاهای خوراکی که در نظام سنتی وجود داشته‌اند را با این منابع جدید خریداری نماید.

در تلاش برای افزایش تنوع خوراکی و گسترش کالاهای مشمول کالابرگ هستیم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هدف از سیاست استمرار ماهانه افزایش تنوع خوراکی و گسترش کالاهای مشمول یارانه و سبد کالایی یا کالابرگ است تا از طریق این سیاست، شبکه توزیع منسجم‌تری شکل بگیرد.

میدری افزود: تولیدکنندگان کشور برخی کالاها مانند سیب‌زمینی و قارچ را عرضه می‌کنند، اما شبکه توزیع بزرگ و سازمان‌یافته‌ای وجود ندارد و اکثر کالاها به‌راحتی وارد می‌شوند؛ به عنوان نمونه در تابستان و بهار امسال در جنوب کرمان مشاهده شده که پیاز روی زمین فاسد می‌شود زیرا شبکه توزیع مناسبی برای این محصول وجود ندارد.

وی ادامه داد: با استفاده از کالابرگ ماهانه، هدف ایجاد شبکه توزیع جدیدی است تا سایر محصولات کشاورزی تولید داخل را مانند کشورهای دیگر به مصرف‌کنندگان داخلی برسانند.

در تلاش برای ارائه خدمات درمانی بهتری به مردم با بهبود خدمات تامین اجتماعی هستیم

وزیر تعاون درباره طرح دیگر دولت در حوزه سلامت و نظام ارجاع گفت: به‌طور سالانه حدود ۲۸ میلیون هزینه سرانه برای بستری وجود دارد که کاهش هزینه های بستری به ۱۲ میلیون مورد می تواند حدود ۵۰ درصد از هزینه‌های این بخش را کاهش دهد.

میدری با بیان اینکه وزیر بهداشت جزئیات این طرح اعلام خواهد کرد، افزود: با اجرای سیستم ارجاع مناسب به سمت پزشک خانواده، می‌توان خدمات درمانی بهتری ارائه کرد، صرفه‌جویی هزینه‌ای داشت و سطح رفاه را ارتقاء داد.

وی ادامه داد: در حوزه تأمین اجتماعی، نوسانات پرداختی باعث مشکلات برای ارائه‌دهندگان خدمت شده است. طی گفت و گو با سازمان برنامه، پیشنهاد شده است هزینه‌های مستقیم به وزارت بهداشت پرداخت شود تا از طریق وزارت بهداشت به ارائه‌دهندگان خدمات رسیده و از نوسانات کاسته شود.

وی همچنین گفت: طرحی به سران سه قوه ارائه شده است تا بانک رفاه کارگران به‌طور کامل به وزارت رفاه بازگردانده شود، سرمایه آن افزایش یابد و با این افزایش سرمایه، مطالبات ارائه‌دهندگان خدمات درمانی بهبود یابد.

یسنا تقویت می شود

میدری از طرح یسنا به عنوان یکی از طرح‌های موفق یاد کرد که قرار است دوباره اجرا یا تقویت شوند؛ تهیه و اجرای این طرح‌ها با هدف بهبود رفاه عمومی دنبال می‌شود و دولت‌ها اگر پایبند به طرح‌های قبلی باشند، نقص‌های آن‌ها را برطرف کرده، شمول را افزایش داده و کارآمدی را افزایش می‌دهند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: طرح رفع سوء تغذیه کودکان نیز از طرح‌های سابق است که توسط دولت حاضر ادامه یافته و جامعه تحت پوشش را افزایش داده و دقت شناسایی را بالا برده است.

وی افزود: یکی از طرح‌ها این است که زنان باردار و کودکانی که زیر ۵ سال هستند، بسته به دهک درآمدی آنها، بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود؛ طرح دیگری کودکان دارای سوء تغذیه است که با تشخیص وزارت بهداشت تحت حمایت وزارت تعاون قرار می‌گیرند؛ به آنان پول پرداخت می‌شود و ماهیانه تقریباً یک میلیون تومان (در صورت صحت یادداشت) پرداخت می‌گردد و پس از آن دوباره ارزیابی و سنجش توسط وزارت بهداشت انجام می‌شود.

با دستور رییس‌جمهور طرح مسکن کارگری بار دیگر فعال شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در جلسه شورای عالی مسکن رئیس جمهور دستور داد تا بار دیگر مسکن کارگری در کشور راه اندازی شود قرار شد این کار با همکاری وزارت تعاون و شرکت‌های تحت پوشش این وزارتخانه انجام شود

میدری افزود: برای ما جای تعجب داشت که بسیاری از کارفرمایان از این طرح استقبال کردند؛ در برخی از شهرها مثل ساوه بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کرده و زمین را وزارت راه و شهرسازی در اختیار آنها قرار داده است وزارت تعاون نقش هماهنگ کننده را دارد سازنده هم تعاونی‌های مسکن واحدهای صنعتی هستند.

وی توضیح داد: در ساوه طرح مسکن کارگری آغاز شده و در شاهرود و یزد هم مورد استقبال شرکت‌های معدنی قرار گرفته است؛ در کرمان شرکت‌های معادن مس وارد این طرح شده‌اند شرکت کشتیرانی در هرمزگان و ماهشهر به سراغ این طرح رفته است کارخانه‌های فولاد در اهواز این کار را انجام داده‌اند.

وزیر تعاون گفت: در یکی از شهرها از یکی از واحدهای صنعتی سوال کردم چرا شما به رغم مشکلاتی که دارید از طرح مسکن کارگری استقبال کرده‌اید، پاسخ دادند که اولاً بهره‌وری کارگران ما افزایش می‌یابد ثانیاً ماندگاری نیروهای کار در واحدهای تولیدی بیشتر می‌شود در نتیجه از این طریق تولید بیشتر و بهتری داریم.

میدری همچنین گفت: در روستاهای نزدیک واحدهای صنعتی زیرساخت آب برق و گاز وجود دارد و می‌توانیم مسکن کارگری را در این روستاها بسازیم؛ با بنیاد مسکن هم صحبت کردم آنها هم استقبال کرده‌اند تا در شهرهایی که زمین برای ساخت مسکن نداریم مسکن کارگری در روستاها احداث شود و در نتیجه در توسعه روستایی هم موثر است.

وی یادآور شد: در حال حاضر حداقل ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی به بخش مسکن برمی‌گردد بنابراین اگر مسکن کارگری و کارمندی را به سرانجام برسانیم می‌توانیم بخش مهمی از هزینه‌های کارگران و کارکنان را کاهش دهیم.

وی تاکید کرد: مسکن کارگری موجب افزایش بهره وری و ماندگاری بیشتر نیروی کار در واحد های صنعتی است.

انتظارات مردم به حق و تلاش تمام ارکان برای برآورده کردن این انتظارات است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتمای با تاکید بر اینکه انتظارات مردم حق است و همه ارکان نظام از جمله رئیس جمهور در جهت پاسخگویی به این انتظارات تلاش می‌کنند، گفت: نوسانات و شوک‌های اقتصادی به همه اقتصادها وارد می‌شود، با این وجود همراهی و همدلی مردم با دولت ضروری است. مردم مطمئن باشند که دولت تلاش می‌کند معیشت بهبود یابد و اشتغال افزایش یابد.

میدری با تاکید بر اینکه دولت به سرمایه‌های عظیم دعای خیر مردم نیاز دارد و با همکاری و همدلی می‌توان این مشکلات را سریع حل کرد، افزود: ظرفیت‌های اقتصاد ایران بسیار بزرگ‌تر از مشکلات کنونی است و با تجربه عبور از دشواری‌ها و دوران شکوفایی، یقین دارد که با همکاری هم میتوان نوسانات را به وضعیت اقتصادی هموار تبدیل کرد.

سیاست دولت چهاردهم عدم انتقال شوک‌های اقتصادی به خانواده و واحدهای تولیدی است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامه 17 بندی دولت اظهار داشت: در قالب این برنامه می توانیم پس‌انداز مردم را از دارایی‌های غیر مولد مثل طلا به دارایی‌هایی مثل اوراق مرابحه ارزی تبدیل کنیم. مردم ریال میاورند اما ارزش پولشان به ارزش ارزها می‌تواند ثابت بماند یعنی اینکه اگر تغییرات نرخ ارز صورت بگیرد باز مردم به آن سود مورد انتظارشان دست پیدا می‌کنند.

میدری با بیان اینکه دولت در تلاش است تا شوک‌های اقتصادی به خانواده و واحدهای تولیدی انتقال پیدا نکند، گفت: دولت‌ها سپر محافظی هستند که اگر نوسانی در اقتصاد در اثر نوسانات بیرونی ایجاد می‌شود، آنها را مدیریت کنند و واحدهای تولیدی و خانواده ها اصلا این شوک‌ها را حس نکنند.

وی با بیان اینکه به دلیل شوک‌های متعددی که در با آن روبرو بودیم سعی می‌کنیم که این شوک‌ها را مهار کنیم و همه ما مشارکت کنیم، اظهار داشت: در جلسه دولت، رئیس اتاق اصناف و رئیس اتاق بازرگانی ایران آمدند و پیشنهادات خودشان را برای بهبود وضعیت اقتصادی ارائه دادند من فکر می‌کنم این کاهش فاصله و گفتگوی مستمر با صاحبان کسب و کار با نخبگان صورت گرفته است.

میدری ادامه داد: در حوزه آب رئیس جمهور ، دانشگاه‌ها را آورده است و اینکه ما چه کار می‌توانیم کنیم؛ این حس همکاری و همدلی رمز این است که ما بتوانیم هرچه زودتر ثمرات سیاست‌های جدید را در زندگی خودمان احساس کنیم.

طرح های جدید باعث شکوفایی اقتصادی می شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه ما به این طرح ها بسنده نمی کنیم و منتظر طرح‌های مختلف مردم هستیم، اظهار داشت: طرح هایی که امروز بیان شد، از سوی کارشناسان به دولت منتقل شده است و هرچه بتوانیم از طرح‌های جدید بهره‌مند شویم، مسلماً قادر خواهیم بود راه‌های تازه‌ای برای شکوفایی اقتصادی پیدا کنیم.

میدری تاکید کرد: هنر ما در شنیدن است: ابتدا گوش کنیم و سپس با همکاری یکدیگر، راه‌حل‌ها را اجرایی کنیم.