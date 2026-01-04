۲۵ مصدوم در واژگونی اتوبوس مسافربری در گرمسار

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ابوالفضل ماهرخ در گفت‌وگویی گفت: ساعت ۲۱:۳ دقیقه امشب یک مورد حادثه واژگونی اتوبوس در محور گرمسار به آرادان به اورژانس اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله ۶ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور ادامه داد: این حادثه ۲۵ مجروح برجای گذاشت که ۱۱ نفر از آنها با آمبولانس به مراکز درمانی منتقل شدند و سایرین نیز به صورت شخصی به بیمارستان متقل شدند.