۲۵ مصدوم در واژگونی اتوبوس مسافربری در گرمسار
سخنگوی سازمان اورژانس کشور از واژگونی اتوبوس در جاده گرمسار و مجروحیت ۲۵ نفر خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ابوالفضل ماهرخ در گفتوگویی گفت: ساعت ۲۱:۳ دقیقه امشب یک مورد حادثه واژگونی اتوبوس در محور گرمسار به آرادان به اورژانس اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله ۶ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
سخنگوی سازمان اورژانس کشور ادامه داد: این حادثه ۲۵ مجروح برجای گذاشت که ۱۱ نفر از آنها با آمبولانس به مراکز درمانی منتقل شدند و سایرین نیز به صورت شخصی به بیمارستان متقل شدند.
