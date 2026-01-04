در پی تشدید تنش‌ها میان کاراکاس و واشنگتن، وزیر امور خارجه ونزوئلا از گفت‌وگو با همتای ایرانی خود و دریافت حمایت تهران در برابر نقض آشکار حقوق بین‌الملل خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از شبکه المیادین، ایوان خیل، وزیر امور خارجه ونزوئلا اعلام کرد که با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، گفت‌وگوهایی درباره آخرین تحولات انجام داده است.

خیل با اشاره به این رایزنی‌ها، تأکید کرد: «ما حمایت دولت و ملت ایران از ونزوئلا را در مواجهه با نقض آشکار حقوق بین‌الملل که از سوی دولت ایالات متحده صورت گرفته است، دریافت کرده‌ایم.»

وزیر خارجه ونزوئلا افزود که این حمایت در شرایطی ابراز شده است که کاراکاس اقدامات اخیر آمریکا را تعرضی جدی به اصول حقوق بین‌الملل و حاکمیت ملی کشورها می‌داند.