زمان واریز اعتبار ۴ میلیونی کالابرگ
به گزارش تابناک، اﻃﻼﻋﻴﻪ شورایﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻃﺮﺡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺭﺯ ﺗﺮﺟﻴﺤﯽ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍی ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ بدین شرح است:
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍی ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎی ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۴، ﺍﯾﻦ ﻃﺮﺡ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻧﯽ، ﺛﺒﺎﺕ ﺩﻭﺭﻩ ﺍی ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﺡ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮی ﺑﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻧﮑﺎﺕ ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺰﯾﺰ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
۱ -ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻃﺮﺡ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻃﺮﺡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍی ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎی ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ) ﻣﺼﺮﻑﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ، ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺭﺯ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻭ ﺗﻮﺯﯾﻊ آﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﺍﻋﻄﺎی ﮐﺎﻻﺑﺮگ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺟﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﻃﺮﺡ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﻴﺰ آﻏﺎﺯ ﺷﻮﺩ، ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽﻫﺎی ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ، ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺯﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎﺯ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
۲ - ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺻﻠﯽ ﻃﺮﺡ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺎﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰی ﺑﺮﺍی ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺛﺒﺎﺕ ﺩﻭﺭﻩﺍی ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﺷﮑﺎﻑ ﺭﺍﻧﺘﯽ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯﺗﺮﺟﻴﺤﯽ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ آﺯﺍﺩ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪﺍی ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﻬﺎﯾﯽ
۳ - ﺛﺒﺎﺕ ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﺣﻔﻆ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ
ﺳﺘﺎﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﻻﺑﺮگ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﻫﺪ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺯﻭﮐﺎﺭ، ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
۴ - ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﻻﺑﺮگ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﻃﺮﺡ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ۴ ﻧﻮﺑﺖ ﯾﮑﺠﺎ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﻪ ﺍﺯﺍی ﻫﺮ ﻧﻔﺮ، ﺩﺭ ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﯾﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﻻﺑﺮگ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍی ﺍﺟﺮﺍی ﻃﺮﺡ، ﺟﻤﻌﺎ، ۴ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺯﺍی ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﯾﮑﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﻭﺍﺭﯾﺰ میشود.
۵ - ﺯﻣﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﺧﺮﯾﺪ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻴﺎﻣﮏ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ۲۰ ﺩیﻣﺎﻩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎﻩﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
۶ - ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﻴﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ
ﺩﻭﻟﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪﻭﺩ ۱۰ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺑﺮﺍی ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺣﻞ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺷﻴﻮﻩ ﻓﻌﻠﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺭﺯ ﺗﺮﺟﻴﺤﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺯﯾﺮ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ: ﻧﻮﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﺭﺯ، ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻋﻠﯽﺭﻏﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺭﺯ ﺗﺮﺟﻴﺤﯽ، ﺍﺛﺮﭘﺬﯾﺮی ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﺩﻩﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻮﺳﺎﻥ ﺑﺎﻻی ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ، ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﭼﻨﺪﺑﺮﺍﺑﺮی ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﺩﻩﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺟﻮ، ﺫﺭﺕ، ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﻭ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﺡ، ﺍﺭﺯ ﻧﻬﺎﺩﻩﻫﺎ ﻭ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﺯ ﺗﺎﻻﺭ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﺭﺯ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺩﻭﻟﺘﯽ، ﻧﻬﺎﺩﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﯽ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻫﺎی ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺍﺭﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﻻی ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﻫﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻒ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻌﻄﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺍﺭﺯ ﺑﺮﺍی ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻮﺳﺎﻥ ﮐﻤﺘﺮی ﺩﺍﺭﺩ، ﺛﺒﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺩﺭ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﺩﻩﻫﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺍﺭﺯ ﺗﺮﺟﻴﺤﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﯽ ﺩﻭﻟﺖ، ﺑﻪﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﻻﺑﺮگ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
۸ - ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ
ﻗﻴﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺳﺘﺎﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺒﻨﺎی ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﮐﺎﻻﺑﺮگ ﺑﺮﺍی ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
۹ -ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ
ﻃﺮﺡ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻭ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺍﺳﺖ: ﺍﻟﻒ (ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ﻭ ب (ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍی ﺷﺮﻭﻉ ﺗﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻥ ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﻻ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ آﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﭘﻠﻴﮑﻴﺸﻦ «ﺷﻤﺎ»، ﭘﻴﺎﻡﺭﺳﺎﻥ «ﺑﻠﻪ» ﻭ ﮐﺪ ﺩﺳﺘﻮﺭی *۵۰۰*۱۴۶۳# ﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻫﺎی ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻫﯽ ﺍﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﺍﺳﺖ.
۱۲ - ﻣﺸﻤﻮﻻﻥ ﻃﺮﺡ
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﺸﻤﻮﻻﻥ ﻗﺒﻠﯽ ﮐﺎﻻﺑﺮگ ﺣﺪﻭﺩ۲۰ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺣﺪﻭﺩ ۸۰ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺮﺡ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ.
۱۳ - ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻃﺮﺡ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺩﯾﮕﺮ
ﯾﺎﺭﺍﻧﻪﻫﺎی ﻧﻘﺪی، ﻃﺮﺡ ﯾﺴﻨﺎ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺳﻮﺀ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻗﯽ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﻭﺍﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
۱۴ - ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩی ﻃﺮﺡ
ﺍﯾﻦ ﻃﺮﺡ ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰی ﺑﺮﺍی ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻧﯽ:ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺭﺯ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎی ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺫیﺭﺑﻂ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
۱۵ - ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮﻝ ﮐﺎﻻﺑﺮگ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺷﻴﺮ، ﭘﻨﻴﺮ، ﻣﺎﺳﺖ، ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ، ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮﻍ، ﺗﺨﻢﻣﺮﻍ، ﺑﺮﻧﺞ، ﺭﻭﻏﻦ ﻣﺎﯾﻊ، ﻣﺎﮐﺎﺭﻭﻧﯽ، ﻗﻨﺪ ﻭ ﺷﮑﺮ ﻭ ﺣﺒﻮﺑﺎﺕ ﺍﺳﺖ.