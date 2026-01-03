نعیم قاسم: سردار سلیمانی فرمانده محور مقاومت بود

دبیرکل حزب‌الله در مراسم ششمین سالگرد شهادت سرداران مقاومت، به شایستگی‌های نظامی و تمرین مستمر شهید سلیمانی اشاره کرد و او را الگویی برجسته در میادین مختلف خواند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، روز شنبه در سخنانی با گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سرداران شهید قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس، گفت: «شهید سلیمانی به دلیل خصوصیات برجسته خود به سرعت در مسئولیت‌ها و میادین مختلف ترفیع گرفت و رشد کرد».

وی با تأکید بر توانمندی‌های نظامی سردار سلیمانی، تصریح کرد: «سلیمانی از شایستگی‌های نظامی چشمگیر برخوردار بود و همواره در حال تمرین و آموزش مستمر بود».

نعیم قاسم گفت: «سلیمانی نمونه ای در اطاعت از خدا و حامل پروژه اسلامی اصیلی بود که در راستای منافع انسان تلاش می کرد.»

وی با اشاره به اینکه شهید سلیمانی دارای مدال «ذوالفقار» بالاترین مدال نظامی بود، گفت: «نگاه سلیمانی به رهبر سید علی خامنه‌ای، مبتنی بر محبت، ولاء، تعامل و اطاعت بود که یکی از دلایل موفقیت در روابط با رهبری حکیمانه به شمار می رود.»

نعیم قاسم تصریح کرد: «سپهبد شهید قاسم سلیمانی فرمانده محور مقاومت و از عشاق امام خمینی (قدس سره) بود.»

او گفت: «این شهید روابط متمایزی با سید شهدای امت داشت و ویژگی برادری میان آن دو، عمق آن بود و هر یک به دیگری مشتاق بودند.»

وی با اشاره به اینکه شهید سلیمانی یک روز پیش از شهادتش به لبنان آمده و با سید حسن نصرالله دیدار کرده بود، گفت: «شهید قاسم سلیمانی از سال ۱۹۹۸ فرمانده نیروی قدس بود و هدف اساسی این مسئولین حمایت از مقاومت فلسطین و حمایت از نیروهای مقاومت در منطقه و خنثی سازی طرح های ایالات متحده بود.»

نعیم قاسم بیان کرد: «تعیین نیروی قدس و وجود حاج قاسم سلیمانی در راس آن به وضوح میزان اهتمام جمهوری اسلامی ایران به قضیه فلسطین را نشان می دهد.»

وی در ادامه گفت: «حاج قاسم در این مسیر، فداکاری بسیاری کرد و قدرت و ایمان عمیقی به این قضیه داشت امری که بازتاب دهنده حضور موثر در سطح منطقه بود.»

دبیرکل حزب الله لبنان گفت: باید در کنار حاج قاسم به نقش پیشگام و حامی ایران در پشتیبانی از مقاومت و فلسطین و مسائل مرتبط با عدالت و انسانیت و همچنین اهمیت مقاومت فلسطین و پایداری و مقاومت ملت فلسطین در غزه و کرانه باختری و همه فداکاری های این ملت اشاره کنیم.»

وی افزود: «لبنان نمونه‌ای در فداکاری، عزت و آزادی است و دستاوردهای بزرگی را به لطف مقاومت، ملت و ارتشش و در راس همه سید شهدای مقاومت که جان و زندگی و فرزند خود و هر آنچه داشته در راه فلسطین داده است، محقق کرده است.»

نعیم قاسم بیان کرد: «باید به نمونه یمن این کشور فداکار و پیشگام و فداکاری هایی که در این زمینه ارائه کرده نیز اشاره کنیم.»

وی در ادامه گفت: «حاج قاسم را از دست دادیم اما او مدال شهادت در مقابله با طاغوت آمریکایی را کسب کرد، ما به راه ادامه می دهیم و خون تو به ما انگیزه اضافی داد، این انگیزه ادامه خواهد یافت.»

دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به اینکه شهید ابو مهدی المهندس نیز نقش بسزایی داشته، گفت: «عراق توانست پروژه موسوم به حکومت داعش که در اصل پروژه آمریکایی بود، ساقط کند. اینجا باید به نقش شهدای سپاه پاسداران اسلامی مبارک و فرماندهانی که در این منطقه خون دادند اشاره کنیم.»

نعیم قاسم گفت: «همان‌گونه که در این مناسبت، شهید طباطبایی را یاد می‌کنیم؛ کسی که در این مسیر فداکاری کرد. مسیر ما قدرتمند و ادامه‌دار است و ان‌شاءالله نیرومندتر نیز خواهد شد.»

وی افزود: «استکبار جهانی، در رأس آن اسرائیل، موجودیتی را با اهداف توسعه‌طلبانه کاشت و این اقدام با هدف سیطره بر نسل‌های آینده انجام شد تا در زمان نیاز به ابزاری مورد استفاده قرار گیرد. این نقطه جغرافیایی که در منطقه ما انتخاب کردند، نقطه‌ای حساس است و به همین دلیل با دقت انتخاب شده است.»

دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به اینکه «هنگامی که انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ به پیروزی رسید، صحنه به‌طور کامل دگرگون شد و ایران دیگر در آغوش ایالات متحده نبود»، گفت: «امام خمینی توانست مسیر ایران را به دور از سلطه غربی‌ها بگشاید. با آغاز انقلاب اسلامی مبارک، نهضت ملت‌ها از طریق مقاومت تشنه آزادی آغاز شد.» وی تاکید کرد: «رابطه ما با ایران، رابطه‌ای کاملاً طبیعی است».

دبیرکل حزب الله تصریح کرد: «استکبار، شروط و باورهای خود را بر کسانی که در برابرش تسلیم می‌شوند تحمیل می‌کند. امروز حزب‌الله با ایران تعامل دارد و ایران از آن حمایت می‌کند؛ اما ایران در برابر این حمایت چه چیزی گرفته است؟ هیچ چیز. ایران زمانی منتفع می‌شود که منطقه باثبات و بر پایه‌های درست خود باشد.»

وی بیان کرد: «قیمومیت خارجی و عربی در اقتصاد و سیاست دخالت می‌کند، مسئولان را تعیین می‌کند و برای تحقق منافع خاص خود در پی تغییر باورهاست. این کشورها برای تغییر جهت‌گیری‌ها دخالت می‌کنند، در حالی که ایران هرگز برای تغییر جهت‌ها دخالت نکرده است. ما به رابطه‌مان با ایران افتخار می‌کنیم، زیرا به ما داد و چیزی از ما نگرفت.»

شیخ نعیم قاسم گفت: «ما باور داریم که ایالات متحده کشوری متجاوز و ستمگر است که به ما حمله می‌کند، و اینکه کشور ما باید آزاد شود و اسرائیل موجودیتی متجاوز است. ننگ باد، ننگ باد بر هر کس که زیر قیمومیت آمریکا می‌رود و حق اشغالگری اسرائیل را ترویج می‌کند.»

وی افزود: «انتخاب راه ساختن دولتی توانمند و عادلانه، هم یک باور است و هم یک مصلحت؛ و ما بر دعوت به گفت‌وگو و تفاهم تأکید می‌کنیم. مقابله با فساد و رد اشغالگری، برای حزب‌الله هم باور است و هم مصلحت، و باید اموال سپرده‌گذاران به‌طور کامل و بدون کاستی بازگردانده شود.»

دبیرکل حزب الله لبنان خاطرنشان کرد: «ننگ باد بر هر کس که تجاوز اسرائیل را توجیه می‌کند و حتی با فشار رسانه‌ای نیز در مقابله با آن مشارکت نمی‌کند. ما خواستار مسلح شدن ارتش ملی هستیم تا بتواند با دشمنان مقابله کند. حزب‌الله خواهان لبنانی مستقل، آزاد، مقتدر و دارای حاکمیت است.»