جزئیاتی از ناآرامیهای امروز ملکشاهی + شمار کشتهها
بررسیهای میدانی و اطلاعات رسیده از منابع آگاه از جان باختن ۳ نفر در جریان اغتشاشات شبهه تروریستی عصر امروز ملکشاهی حکایت دارد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، در جریان اغتشاشات شبهه تروریستی عصر امروز ملکشاهی، اغتشاشگران مسلح قصد ورود یه یکی از مراکز انتظامی را داشتند که درگیری بالا گرفت.
برخی منابع از شهادت یک نفر و کشته شدن ۲ نفر از مهاجمان در جریان این درگیریها خبر میدهند.
گفتنی است تعدادی نیز در این درگیریها زخمی شدهاند.
خبرنگار فارس میگوید در جریان اغتشاشات عصر امروز مهاجمان به ساختمانهای فرمانداری، بنیاد شهید، مقر پلیس و چند بانک آسیب زدند و با ایجاد رعب و وحشت بسیاری از خانههای مردم را تخریب و غارت کردند.
منابع محلی می گویند این قائله با حضور نیروهای یگان ویژه و متفرق شدن اغتشاشگران پایان یافت و در حال حاضر شرایط در ملکشاهی آرام گزارش شده است.
