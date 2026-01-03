برخی مدارس لواسانات و رودبار قصران تعطیل شد

به‌دلیل برودت هوا و یخبندان، تمامی مدارس مقطع ابتدایی در بخش‌های لواسانات و رودبار قصران روز یکشنبه ۱۴ دی‌ماه غیرحضوری شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، به‌دلیل برودت هوا و یخبندان، تمامی مدارس مقطع ابتدایی در بخش‌های لواسانات و رودبار قصران از توابع شمیرانات روز یکشنبه ۱۴ دی‌ماه به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

این تصمیم با هدف حفظ ایمنی دانش‌آموزان و در پی کاهش محسوس دما و لغزندگی معابر اتخاذ شده است. آموزش‌ها در این روز از طریق بسترهای مجازی و طبق برنامه اعلامی مدارس ادامه خواهد داشت.

مسئولان از خانواده‌ها خواسته‌اند اطلاعیه‌های بعدی آموزش و پرورش را از طریق مراجع رسمی پیگیری کنند.