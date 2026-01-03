صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

برخی مدارس لواسانات و رودبار قصران تعطیل شد

به‌دلیل برودت هوا و یخبندان، تمامی مدارس مقطع ابتدایی در بخش‌های لواسانات و رودبار قصران روز یکشنبه ۱۴ دی‌ماه غیرحضوری شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۶۶۶
| |
1266 بازدید
برخی مدارس لواسانات و رودبار قصران تعطیل شد

به گزارش تابناک به نقل از مهر، به‌دلیل برودت هوا و یخبندان، تمامی مدارس مقطع ابتدایی در بخش‌های لواسانات و رودبار قصران از توابع شمیرانات روز یکشنبه ۱۴ دی‌ماه به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

این تصمیم با هدف حفظ ایمنی دانش‌آموزان و در پی کاهش محسوس دما و لغزندگی معابر اتخاذ شده است. آموزش‌ها در این روز از طریق بسترهای مجازی و طبق برنامه اعلامی مدارس ادامه خواهد داشت.

مسئولان از خانواده‌ها خواسته‌اند اطلاعیه‌های بعدی آموزش و پرورش را از طریق مراجع رسمی پیگیری کنند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
استان تهران رودبار قصران بارش برف برودت هوا مدارس تعطیلی آموزش غیر حضوری
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سردرگمی درباره تعطیلی تهران؛ استانداری توضیح داد
اتوبان تبریز - زنجان بسته شد
عکس: رفع خاموشی روستاهای برفی بانه و سقز
جاده چالوس یکطرفه شد
مدارس همدان غیرحضوری شد
تعطیلی برخی مدارس آذربایجان شرقی در روز یکشنبه
دستگیری ۳۰ عامل اختلال و ناآرامی در اعتراضات ملارد
بارش برف و باران در نیمه شمالی کشور
برخی مدارس فیروزکوه تعطیل شد
تعطیلی مدارس برخی نقاط استان اردبیل در نوبت صبح
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
آیت‌الله نوری همدانی به یاری مردم درآمد
اعتراض به جاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است/حرف بازاریان حرف درستی بود/در مقابل دشمن کوتاه نمی آییم
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!
توضیح قاضی دادگستری درباره پارک = پنچری
ایران غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح ۹۰ درصد افزایش داده است/ احتمال جنگ ایران و اسرائیل در سه ماهه اول ۲۰۲۶ وجود دارد!
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!
ورق در بازار برنج برگشت
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا
لحظات شهادت امیرحسام خدایاری در اغتشاشات
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن
کارشناس صداوسیما: این سه کشور اهداف بعدی حمله آمریکا هستند
آخرین ایرانی که مادورو از او تقدیر کرد
چهره نزدیک به جلیلی: در این صورت حمله به ایران منتفی خواهد شد
رفتار سحر امامی با بازداشت مادورو سوژه شد
پاسخ محکم پزشکیان به ترامپ: آماده شهادت هستیم
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۵ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۴ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۱ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
tabnak.ir/005f6o
tabnak.ir/005f6o