برخی مدارس لواسانات و رودبار قصران تعطیل شد
بهدلیل برودت هوا و یخبندان، تمامی مدارس مقطع ابتدایی در بخشهای لواسانات و رودبار قصران روز یکشنبه ۱۴ دیماه غیرحضوری شد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، بهدلیل برودت هوا و یخبندان، تمامی مدارس مقطع ابتدایی در بخشهای لواسانات و رودبار قصران از توابع شمیرانات روز یکشنبه ۱۴ دیماه بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
این تصمیم با هدف حفظ ایمنی دانشآموزان و در پی کاهش محسوس دما و لغزندگی معابر اتخاذ شده است. آموزشها در این روز از طریق بسترهای مجازی و طبق برنامه اعلامی مدارس ادامه خواهد داشت.
مسئولان از خانوادهها خواستهاند اطلاعیههای بعدی آموزش و پرورش را از طریق مراجع رسمی پیگیری کنند.
