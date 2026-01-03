En
تعداد بازدید : 10452
کد خبر:۱۳۴۹۶۶۳
54102 بازدید
نظرات: ۳۴
نبض خبر

سخنان خطرناک ترامپ درباره گام بعدی‌اش

دونالد ترامپ در کنفرانس خبری به مناسبت بازداشت نیکلاس مادورو و ربایش رئیس جمهور ونزوئلا به صراحت گفت در مناطق نفتی ونزوئلا سرباز مستقر می‌کنیم و نفت ونزوئلا را بابت غرامت برمی‌داریم! سخنرانی کامل ترامپ و توضیحاتش درباره تحرکات بعدی آمریکا را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر دونالد ترامپ نیکلاس مادورو ویدیو ونزوئلا نفت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
0
1
پاسخ
!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
4
7
پاسخ
غارت عریان ملت ها در جهان متمدن، شیک، اتوکشیده، با تشریفات
از دستاوردهای دموکراسی
میوه های جهان آزاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
3
6
پاسخ
سگ‌‌زرد
مانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
3
5
پاسخ
ترامپ خیلی مارمولک
ناشناس
|
Japan
|
۲۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
2
8
پاسخ
ربیو گفت ما باکسی شوخی نداریم ترامپ هرچه بگوید عمل می کند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
5
5
پاسخ
ترامپ دزد بی شرف
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
4
6
پاسخ
از تو خیلی بزرگتر بودن مثل فرعون و هیتلر و ... که خدا عزرائیل رو فرستاده سراغشون نوبت تو هم بزودی می شه! به 2027 نمی کشه!
اریو
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
3
7
پاسخ
میگه نفت ونزویلا برای امریکا بود الان پسش گرفتیم خودمون هم میفروشیمش همین قدر قانون جنگلی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
2
5
پاسخ
خیلی خیلی خطرناکه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
4
7
پاسخ
حالا یه عده خوش خیال بگن آمریکا دنبال آزادی و دموکراسی هست،آمریکا فقط دنبال ثروت کشورها از جمله نفت هست.
