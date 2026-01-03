نبض خبر
سخنان خطرناک ترامپ درباره گام بعدیاش
دونالد ترامپ در کنفرانس خبری به مناسبت بازداشت نیکلاس مادورو و ربایش رئیس جمهور ونزوئلا به صراحت گفت در مناطق نفتی ونزوئلا سرباز مستقر میکنیم و نفت ونزوئلا را بابت غرامت برمیداریم! سخنرانی کامل ترامپ و توضیحاتش درباره تحرکات بعدی آمریکا را میبینید و میشنوید.
از تو خیلی بزرگتر بودن مثل فرعون و هیتلر و ... که خدا عزرائیل رو فرستاده سراغشون نوبت تو هم بزودی می شه! به 2027 نمی کشه!
میگه نفت ونزویلا برای امریکا بود الان پسش گرفتیم خودمون هم میفروشیمش همین قدر قانون جنگلی