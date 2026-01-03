دونالد ترامپ در کنفرانس خبری به مناسبت بازداشت نیکلاس مادورو و ربایش رئیس جمهور ونزوئلا به صراحت گفت در مناطق نفتی ونزوئلا سرباز مستقر می‌کنیم و نفت ونزوئلا را بابت غرامت برمی‌داریم! سخنرانی کامل ترامپ و توضیحاتش درباره تحرکات بعدی آمریکا را می‌بینید و می‌شنوید.