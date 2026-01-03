صفحه خبر لوگوبالا تابناک
تعطیلی برخی مدارس آذربایجان شرقی در روز یکشنبه

بنابه اعلام فرماندار شهرستان هشترود، مدارس هشترود و نظرکهریزی در روز یکشنبه غیرحضوری شد.
تعطیلی برخی مدارس آذربایجان شرقی در روز یکشنبه

به گزارش تابناک به نقل از مهر، بنا به اعلام ابراهیم حسنی فرماندار شهرستان هشترود به دلیل بسته بودن راه‌های برخی از روستاها و وجود کولاک در منطقه، مدارس کلیه مقاطع شهری و روستایی هشترود و نظر کهریزی در روز یکشنبه ۱۴ دی به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

امتحانات نیز به دلیل اعتکاف لغو می‌باشد.

گفتنی است، پیش از انی اعلام شده بود مدارس آذربایجان شرقی فردا یکشنبه ۱۴ دی ماه در تمام مقاطع تحصیلی باز و حضوری خواهد بود.

 

