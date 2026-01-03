صفحه خبر لوگوبالا تابناک
کشته شدن دو مهاجم در حمله به مرکز نظامی ایلام

بررسی‌های میدانی و اطلاعات رسیده از منابع آگاه از جان‌باختن ۳ نفر در جریان اغتشاشات شبه‌تروریستی عصر امروز ملکشاهی حکایت دارد.
کد خبر: ۱۳۴۹۶۵۴
| |
9271 بازدید
کشته شدن دو مهاجم در حمله به مرکز نظامی ایلام

به گزارش تابناک به نقل از فارس، اغتشاش‌گران مسلح قصد ورود یه یکی از مراکز انتظامی را داشتند که درگیری بالا گرفت. 

بنا بر این گزارش، برخی منابع از شهادت یک نفر و کشته‌شدن ۲ نفر از مهاجمان در جریان این درگیری‌ها خبر می‌دهند. 
تعدادی نیز در این درگیری‌ها زخمی شده‌اند. 

خبرنگار فارس می‌گوید در جریان اغتشاشات عصر امروز مهاجمان به ساختمان‌های فرمانداری، بنیاد شهید، مقر پلیس و چند بانک آسیب زدند و با ایجاد رعب و وحشت بسیاری از خانه‌های مردم را تخریب و غارت کردند. 

منابع محلی می‌گویند این قائله با حضور نیروهای یگان ویژه و متفرق‌شدن اغتشاش‌گران پایان یافت و درحال حاضر شرایط در ملک‌شاهی آرام گزارش شده است.

ایلام ملکشاهی اعتراضات اغتشاشات حمله مسلحانه مرکز نظامی
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
