کشته شدن دو مهاجم در حمله به مرکز نظامی ایلام

به گزارش تابناک به نقل از فارس، اغتشاش‌گران مسلح قصد ورود یه یکی از مراکز انتظامی را داشتند که درگیری بالا گرفت.

بنا بر این گزارش، برخی منابع از شهادت یک نفر و کشته‌شدن ۲ نفر از مهاجمان در جریان این درگیری‌ها خبر می‌دهند.

تعدادی نیز در این درگیری‌ها زخمی شده‌اند.

خبرنگار فارس می‌گوید در جریان اغتشاشات عصر امروز مهاجمان به ساختمان‌های فرمانداری، بنیاد شهید، مقر پلیس و چند بانک آسیب زدند و با ایجاد رعب و وحشت بسیاری از خانه‌های مردم را تخریب و غارت کردند.

منابع محلی می‌گویند این قائله با حضور نیروهای یگان ویژه و متفرق‌شدن اغتشاش‌گران پایان یافت و درحال حاضر شرایط در ملک‌شاهی آرام گزارش شده است.