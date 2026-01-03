شهادت جوان ۱۷ ساله در قم توسط اغتشاشگران
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم از شهادت یک نوجوان ۱۷ ساله قمی توسط اغتشاشگران خبر داد.
به گزارش تابناک، مرتضی حیدری معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم در یک گفتوگوی خبری با اشاره به نا آرامیهای شب گذشته در قم اظهار داشت: در ناآرامیهای دیشب یک نفر از عناصر وابسته به جریانهای تروریستی بر اثر حمل نارنجک دستی و منفجر شدن نارنجک در دستانش کشته شد.
وی افزود: یک نوجوان ۱۷ ساله هم با شلیک گلوله مجروح شد که براثر شدت جراحت جان خود را از دست داد. بررسیهای اولیه نشان میدهد این نوجوان هم با شلیک مستقیم عناصر معاند مجروح شد و جان خود را از دست داد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم عنوان کرد: جزییات دقیق نحوه هدف قرار گرفتن این نوجوان از سوی عناصر وابسته به گروههای معاند متعاقباً اطلاعرسانی میشود
