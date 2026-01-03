علی نصیریان با لباس رزم! + عکس
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، عصر روز شنبه، ۱۳ دیماه در روزی که اخبار رسانهها تحت تأثیر یک جنگ تازه در جهان - با حمله امریکا به ونزوئلا - بود، پوستر چهلوچهارمین جشنواره ملی فیلم فجر برگرفته از یک فیلم خاص رونمایی شد.
منوچهر شاهسواری که سال گذشته نیز دبیر این جشنواره بود، برای دوره چهل و سوم، تصویری نمادین از فیلم «مادر» علی حاتمی را با چهره رقیه چهرهآزاد و تاکید بر وجه مادرانگی برای پوستر جشنواره انتخاب کرد و امسال هم یکی دیگر از آثار ماندگار سینما را با محوریت مرد ایرانی و نگاهش به سرزمین و در حالی که با فضای عمومی کشور پس از جنگ ۱۲ روزهٔ امسال چندان بینسبت نیست، برای قاب اصلی جشنواره انتخاب کرده است.
«شیر سنگی» ساخته مسعود جعفری جوزانی و به تهیهکنندگی علیرضا شجاع نوری محصول سال ۱۳۶۵ است که در آن علی نصیریان، عزتالله انتظامی، ولیالله شیراندامی، علیرضا شجاعنوری، حمید جبلی، شمسی فضلاللهی، آزیتا لاچینی، فهیمه راستکار، اصغر همت، عطاءالله زاهد و بهزاد رحیمخانی بازی کردهاند.
داستان این فیلم روایت ماجرایی از حضور انگلیسیها در ایران است که به واسطه بهرهبرداری از نفت و قتل یکی از آنها، تقابلی تا سرحد مرگ، بین دو بزرگ از ایل بختیاری ایجاد میکند.
«شیرسنگی» از فیلمهای به یادماندنی کارنامه جوزانی است که در پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر، سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه را دریافت کرد و در جشنوارههای خارجی معتبری همچون مونترال، شیکاگو و توکیو به نمایش درآمد.
مسعود جعفری جوزانی تابستان امسال در برنامه ویژهای با عنوان «سینمای ایران برای وطن» که به نمایش این فیلم اختصاص داشت، با بیان اینکه «شیر سنگی» محصول جنگ است و نیز با اشاره به زمان ساخت فیلم و جنگ ایران و عراق گفت: فیلمهای من بیشتر درباره ابعاد جنگ است تا خود جنگ. وقتی بیگانه به خاک آدم میآید تحقیرآمیزترین اتفاق ممکن است و هر کسی جز این، چیزی بگوید دروغ است. مردم در جنگ ایران و عراق دلاورانه و با دست خالی جنگیدند؛ در حدی که جیپ جنگی را هل میدادند تا روشن شود درحالیکه دشمن کاملا مسلح بود.
این فیلمساز با بیان اینکه کسانی که تفنگ در دست میگیرند باید حرمت تفنگ را هم یاد بگیرند و بدانند که نباید هرجایی تفنگ کشید، افزود: من معتقدم تفنگ حرمت دارد و ملت ما حرمت تفنگ را نگه داشتند. آدم باید خیلی بیانصاف باشد که این تلاشها و رشادت ها را فراموش کند. باور من این است که هیچ اجنبی مانند رژیم صهیونیستی در طول تاریخ نبوده که بچههای مردم را تا این حد فجیع بکشد و مردم را گرسنه نگه دارد تا بمیرند.
وی ادامه داد: در «شیرسنگی» برخورد سنت و مدرنیته را داشتیم و از طرفی هم با عدم آگاهی از مدرنتیه مواجه بودیم. برخورد این دو نگرش با هم چیزی جز جنگ نیست و در این فیلم نیز «نامدارخان» این جنگ را برنده میشود اما خودش میداند که باید به گذشتهاش احترام بگذارد.
جعفری جوزانی همچنین با اشاره به خرده فرهنگ عشایر در فیلم گفت: عشایر ستون فقرات ملت ایران هستند و در طول تاریخ عشایر هرگز به این مملکت خیانت نکردهاند و همواره ظلمستیز بودهاند. در زمان جنگ نیز خطشکنهای جبهه بچههای بختیاری بودند و فقط با نان و خرما به دل خط میزدند. من تا پنج سالگی میان عشایر بزرگ شدهام و خاطرات آنها همواره در ذهنم مانده است و در فیلمهایم نیز از این تجربیات استفاده کردهام.
وی با بیان اینکه جنگ اجتنابناپذیر است، بیان. کرد: جنگ را نمیتوان در ابعاد یک کشور نشان داد اما در قالب یک ایل به راحتی میتوان نشان داد. «شیرسنگی» صرفا یک فیلم قومنگارانه نیست بلکه تقابل سنت و مدرنتیه و برخورد با تغییرات است.