جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
به گزارش تابناک، تصویر جدیدی از رئیس جمهور ونزوئلا در حالی که در بالگرد آمریکایی در حال انتقال به آمریکا است، منتشر شده است.
اختراع جدید توسط ترامپ :ربایش دولت مردان کشورها
پوتین هم می تواند انجام دهد
چین هم می تواند
قوانین بین المللی دیگر کارایی ندارد
ناشناس| |
۱۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
ناشناس| |
۲۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
جمال الدین فتحی| |
۲۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
ناشناس| |
۲۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
رضا| |
۲۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
علی| |
۰۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
بمب اتم از هر زمانی واجب تره آقایان
واقعا جنگلیه این دنیا
این نشان می ده که نباید یک ثانیه هم معطل بود.
هسته ای بسازید تا در امان بمانیم
علی| |
۲۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
از خواب بیدارش کردن بردنش!! خخخخ
ناشناس| |
۲۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
این جنایت ،منو یاد مرد بزرگ جنرال ننئورگا میاندازه،که ناجوانمردانه با حمله نطامی ،البته همراه مقاومت مردانه پانامایی های شجاع،دستگیر و زندانی شد ،نام و یادش گرامی
