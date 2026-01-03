صفحه خبر لوگوبالا تابناک
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها

به گزارش تابناک، تصویر جدیدی از رئیس جمهور ونزوئلا در حالی که در بالگرد آمریکایی در حال انتقال به آمریکا است، منتشر شده است.
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها

مادورو ونزوئلا سقوط مادورو
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
جانباز هفتاد درصد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
164
84
پاسخ
اختراع جدید توسط ترامپ :ربایش دولت مردان کشورها
پوتین هم می تواند انجام دهد
چین هم می تواند
قوانین بین المللی دیگر کارایی ندارد
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
سازمان ملل و قوانینش به درد لای جرز میخورن .. اگه سازمان ملل به درد مردم جهان میخورد الان میلیون ها نفر در جهنمی مثل کره شمالی اسیر یک دیوانه نبودند .. آیا برای سازمان ملل و رییسش و قوانینش اصلا اهمیتی داره که مردم در کشورهایی که اسیر دیکتاتورها هستند سیر هستن یا گرسنه؟ زنده هستن یا مرده ؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
البته چنین حرکتهای را یانکیها قبلاً هم انجام داده اند تقریباً 40 سال پیش در پاناما نیوریگا را با هلیکوپتر دزدیدن
جمال الدین فتحی
| Canada |
۲۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
این عکس وفیلمها معلوم نیست واقعیه یا با هوش مصنوعی ساختن ،اینها همه کار بلدند ،فریب این شگردها رو نخوریم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
ترامپ نبردش آقای نتنیاهو بردش
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
از چین و روسیه بارها کمک خواست ولی جرآت نکردن کاری کنن
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
البته قوانین بین‌المللی کاملا شناور و به نفع قدرت های بزرگ هست و فراموش نکنید تا مادورو گفت حاضر به مذاکره هست فردای همانروز اسیر شد.
بمب اتم از هر زمانی واجب تره آقایان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
22
169
پاسخ
تامام
َاحمدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
168
75
پاسخ
واقعا جنگلیه این دنیا
این نشان می ده که نباید یک ثانیه هم معطل بود.
هسته ای بسازید تا در امان بمانیم
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
هسته ای رو زدن
ناشناس
|
United States of America
|
۱۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
22
172
پاسخ
از خواب بیدارش کردن بردنش!! خخخخ
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
فوتوشاپه
آقاخان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
113
54
پاسخ
سلام عصر حجر...
رئیس جمهور یک کشور دست بند زدن
ناشناس
|
Sweden
|
۱۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
7
118
پاسخ
با لباس خوابه
ایران آزاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
115
26
پاسخ
این جنایت ،منو یاد مرد بزرگ جنرال ننئورگا میاندازه،که ناجوانمردانه با حمله نطامی ،البته همراه مقاومت مردانه پانامایی های شجاع،دستگیر و زندانی شد ،نام و یادش گرامی
ناشناس
|
Italy
|
۱۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
54
204
پاسخ
عاقبت ظالم
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
15
125
پاسخ
اطرافیانش فروختنش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
183
71
پاسخ
هنوز میی گوییید بمب اتم لازم نییست؟!
با چه توجیهی بعد از ترور حاج قاسم گذاشتید این شروز پلید زنده بماند؟!!!!!!!!!1
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
