دستگیری دو لیدر اغتشاشات کوهدشت

فرمانده انتظامی کوهدشت اعلام کرد مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی کوهدشت در عملیاتی هدفمند و هوشمندانه موفق شدند دو متهم امنیتی را شناسایی و دستگیر کنند.
دستگیری دو لیدر اغتشاشات کوهدشت

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در بازرسی از مخفیگاه متهمان، یک قبضه سلاح جنگی کلت به همراه فشنگ‌های مربوطه، مقادیری مواد قابل استفاده در ساخت بمب دستی، یک پلاک تقلبی خودرو به‌منظور پوشش فعالیت‌ها، تعدادی لباس مبدل، حدود ۵۰ لیتر مشروبات الکلی، چهار عدد نقاب مشکی و سه قبضه سلاح سرد کشف و ضبط شد.

برای متهمان پرونده قضایی تشکیل شده است، این افراد پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

