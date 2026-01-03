صفحه خبر لوگوبالا تابناک
کشف نارنجک اسرائیلی از تروریست‌های مسلح در ایلام

در ادامه حوادث امنیتی اخیر استان ایلام، فیلم کشف نارنجک اسرائیلی از تروریست‌های مسلح در ملکشاهی ایلام منتشر شد.
کشف نارنجک اسرائیلی از تروریست‌های مسلح در ایلام

به گزارش تابناک به نقل از فارس از ایلام، در پی حادثه روز گذشته در سرابله ایلام، امروز نیز گروهی از افراد مسلح نقابدار به مراکز خدماتی، اداری و نظامی در منطقه ملکشاهی استان ایلام حمله کردند.

به گزارش منابع محلی، این افراد که شبیه به گروه‌های تکفیری ظاهر شده‌اند، از سلاح‌های نیمه‌سنگین استفاده کرده و به چندین مرکز در این منطقه یورش برده‌اند. جزئیات دقیق تلفات و خسارات این حمله هنوز به طور رسمی اعلام نشده است.

پس از اقدام تروریستی دیروز در سرابله، این دومین رویداد امنیتی در استان ایلام طی دو روز گذشته است. مقامات امنیتی و انتظامی استان در حال بررسی و مدیریت این حوادث هستند.

