صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

برخی مدارس فیروزکوه تعطیل شد

به دلیل برودت شدید هوا مدارس مقطع ابتدایی و مراکز پیش‌دبستانی شهرستان فیروزکوه روز یکشنبه مورخ ۱۴ دی با دستور فرماندار و رئیس ستاد مدیریت بحران تعطیل و آموزش از طریق شبکه شاد به صورت مجازی غیر حضوری برگزار می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۹۶۴۵
| |
1827 بازدید
برخی مدارس فیروزکوه تعطیل شد

به گزارش تابناک، پیرو درخواست رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان فیروزکوه و با موافقت و دستور فرماندار و رئیس ستاد مدیریت بحران این شهرستان، با توجه به برودت شدید هوا و ضرورت پیشگیری از هرگونه حادثه احتمالی برای دانش‌آموزان، مراکز پیش‌دبستانی و مدارس مقطع ابتدایی در سطح شهرستان فیروزکوه تعطیل اعلام شد.
 
لازم به ذکر است آموزش دانش‌آموزان این مقاطع از طریق بستر شبکه شاد به‌صورت غیرحضوری انجام خواهد شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
استان تهران فیروزکوه بارش برف برودت هوا مدارس تعطیلی آموزش غیر حضوری
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
برخی مدارس لواسانات و رودبار قصران تعطیل شد
تعطیلی برخی مدارس آذربایجان شرقی در روز یکشنبه
سردرگمی درباره تعطیلی تهران؛ استانداری توضیح داد
مدارس همدان غیرحضوری شد
بارش برف و باران در نیمه شمالی کشور
مجموع بارش برف و باران در کشور تا روز یکشنبه + نقشه
جاده چالوس یکطرفه شد
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۴ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۴۲ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۳ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
tabnak.ir/005f6T
tabnak.ir/005f6T