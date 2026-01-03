برخی مدارس فیروزکوه تعطیل شد

به دلیل برودت شدید هوا مدارس مقطع ابتدایی و مراکز پیش‌دبستانی شهرستان فیروزکوه روز یکشنبه مورخ ۱۴ دی با دستور فرماندار و رئیس ستاد مدیریت بحران تعطیل و آموزش از طریق شبکه شاد به صورت مجازی غیر حضوری برگزار می‌شود.

به گزارش تابناک، پیرو درخواست رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان فیروزکوه و با موافقت و دستور فرماندار و رئیس ستاد مدیریت بحران این شهرستان، با توجه به برودت شدید هوا و ضرورت پیشگیری از هرگونه حادثه احتمالی برای دانش‌آموزان، مراکز پیش‌دبستانی و مدارس مقطع ابتدایی در سطح شهرستان فیروزکوه تعطیل اعلام شد.



لازم به ذکر است آموزش دانش‌آموزان این مقاطع از طریق بستر شبکه شاد به‌صورت غیرحضوری انجام خواهد شد.