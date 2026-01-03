صفحه خبر لوگوبالا تابناک
حضور همراه اول در دهمین نمایشگاه بین‌المللی جامع کشاورزی ایران

همراه اول با ارائه مجموعه‌ای از راهکارهای کشاورزی هوشمند، در دهمین نمایشگاه بین‌المللی جامع کشاورزی ایران حضور دارد.
کد خبر: ۱۳۴۹۶۴۴
| |
780 بازدید

حضور همراه اول در دهمین نمایشگاه بین‌المللی جامع کشاورزی ایران

به گزارش تابناک به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، دهمین نمایشگاه بین‌المللی جامع کشاورزی ایران به مدت چهار روز تا ۱۵ دی ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برقرار است و علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۸ تا ۱۵ از این رویداد بازدید کنند.

اپراتور اول تلفن همراه کشور با حضور در این رویداد، مجموعه‌ای از دستاوردها و راهکارهای خود در حوزه‌هایی همچون مارکت‌پلیس کشاورزی، هولوباکس هوشمند، گلخانه هوشمند، دامپروری هوشمند و سایر خدمات مرتبط با کشاورزی و دامپروری را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده است.

در این نمایشگاه، همراه اول با هدف توسعه اکوسیستم فناورانه کشاورزی و پیشبرد تحول دیجیتال در این بخش مهم از تولید و اشتغال کشور، از هویت بصری اختصاصی خود در حوزه کشاورزی هوشمند با عنوان «همراه کشاورز» رونمایی می‌کند.

ورود فناوری به حوزه‌های صنعتی همواره موجب افزایش بهره‌وری و ایجاد صرفه‌های اقتصادی شده و بخش کشاورزی نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان تولید و تأمین امنیت غذایی کشور، ظرفیت بالایی برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین دارد. 

با توجه به نفوذ پایین فناوری در این بخش و چالش‌هایی همچون اتلاف منابع، به‌ویژه آب، همراه اول به‌عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های فناوری‌محور کشور و نخستین اپراتور شبکه موبایل در منطقه خاورمیانه، به‌عنوان یک بازیگر توانمندساز وارد حوزه کشاورزی شده است.

اپراتور اول تلفن همراه کشور با فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و بسترهای ارتباطی مبتنی بر شبکه‌های موبایلی و همچنین گردهم‌آوردن شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه کشاورزی در قالب اکوسیستم همراه کشاورز تلاش دارد نقش مؤثری در توانمندسازی اکوسیستم کشاورزی هوشمند ایفا کند.

دهمین نمایشگاه بین‌المللی جامع کشاورزی ایران، بستر مهمی برای تبادل اطلاعات، معرفی آخرین دستاوردها و تعامل میان فعالان، پژوهشگران و شرکت‌های این صنعت به‌شمار می‌رود و می‌تواند نقش مؤثری در رشد و توسعه بخش کشاورزی کشور داشته باشد. 

همچنین این رویداد فرصتی مناسب برای توسعه ارتباطات بین‌المللی و افزایش صادرات محصولات و خدمات حوزه کشاورزی فراهم می‌کند.

همراه اول نمایشگاه بین المللی کشاورزی نمایشگاه بین الملی
