قتل مشکوک یکی از کسبه همدان
یکی از کسبه شهر همدان به طرز مشکوکی به قتل رسیده است.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، معاون سیاسی استاندار همدان اعلام کرد در روزهای اخیر، شاهد تلاشهای هدفمند و سازمانیافتهای از سوی جریانهای معاند و ضدانقلاب خارجنشین برای ایجاد فضای ناامنی و التهاب در کشور بودهایم.
این جریانها با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای و عملیات روانی، در صدد القای بیثباتی و تضعیف امنیت عمومی هستند.
در همین راستا، متأسفانه یکی از کسبه شهر همدان به طرز مشکوکی به قتل رسیده است. این حادثه تلخ، در چارچوب سناریوی نخنمای کشتهسازی و بهرهبرداری رسانهای از وقایع داخلی کشور ارزیابی میشود.
