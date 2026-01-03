صفحه خبر لوگوبالا تابناک
قتل مشکوک یکی از کسبه همدان

یکی از کسبه شهر همدان به طرز مشکوکی به قتل رسیده است.
کد خبر: ۱۳۴۹۶۴۳
| |
6042 بازدید
قتل مشکوک یکی از کسبه همدان

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، معاون سیاسی استاندار همدان اعلام کرد در روزهای اخیر، شاهد تلاش‌های هدفمند و سازمان‌یافته‌ای از سوی جریان‌های معاند و ضدانقلاب خارج‌نشین برای ایجاد فضای ناامنی و التهاب در کشور بوده‌ایم.

این جریان‌ها با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای و عملیات روانی، در صدد القای بی‌ثباتی و تضعیف امنیت عمومی هستند.

در همین راستا، متأسفانه یکی از کسبه شهر همدان به طرز مشکوکی به قتل رسیده است. این حادثه تلخ، در چارچوب سناریوی نخ‌نمای کشته‌سازی و بهره‌برداری رسانه‌ای از وقایع داخلی کشور ارزیابی می‌شود.

همدان اعتراضات ناآرامی اغتشاشات مرگ مشکوک قتل
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
