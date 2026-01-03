صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نامگذاری بیش از دو و نیم میلیون نفر در کشور با نام علی

مرکز رصد جمعیت سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در کشور با نام مولای متقیان امام علی(ع) نام گذاری شده اند.
کد خبر: ۱۳۴۹۶۳۸
| |
1239 بازدید
نامگذاری بیش از دو و نیم میلیون نفر در کشور با نام علی

به گزارش ایسنا، مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال، به مناسبت فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت امام علی (ع) فراوانی انتخاب نام علی در کشور را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، نام علی با بیش از ۲ میلیون و پانصد هزار، علیرضا با ۹۴۱ هزار و امیر علی با ۴۸۱ هزار نفر، رتبه های اول تا سوم انتخاب نام مولای متقیان حضرت امام علی (ع) و ارادتمندان به ایشان در کشور را دارند.

در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، ۷۷۳۲ نوزاد با نام علی، ۶۳۹۷ نوزاد با نام امیر علی و ۲۲۴۰ نوزاد با نام علیرضا نامگذاری شده اند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ثبت احوال نام پسر علی نامگذاری نوزادان
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چه تعداد ایرانی دارای نام و القاب امام علی(ع) هستند؟
"علی"، نام 6.5 میلیون ایرانی
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۴ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۴۲ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۳ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
tabnak.ir/005f6M
tabnak.ir/005f6M