نامگذاری بیش از دو و نیم میلیون نفر در کشور با نام علی

مرکز رصد جمعیت سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در کشور با نام مولای متقیان امام علی(ع) نام گذاری شده اند.

به گزارش ایسنا، مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال، به مناسبت فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت امام علی (ع) فراوانی انتخاب نام علی در کشور را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، نام علی با بیش از ۲ میلیون و پانصد هزار، علیرضا با ۹۴۱ هزار و امیر علی با ۴۸۱ هزار نفر، رتبه های اول تا سوم انتخاب نام مولای متقیان حضرت امام علی (ع) و ارادتمندان به ایشان در کشور را دارند.

در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، ۷۷۳۲ نوزاد با نام علی، ۶۳۹۷ نوزاد با نام امیر علی و ۲۲۴۰ نوزاد با نام علیرضا نامگذاری شده اند.