جاده چالوس یکطرفه شد

مسیر جنوب به شمال کندوان و آزادراه تهران- شمال برای تخلیه بار ترافیکی مسدود و این محور یک طرفه شده است.

به گزارش تابناک، علی صادقی سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر از مسدود شدن مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران–شمال برای تخلیه بار ترافیکی خبر داد و گفت: در حال حاضر ترافیک در برخی محورهای مواصلاتی استان سنگین و نیمه‌سنگین است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی مازندران اظهار کرد: مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران–شمال به منظور تخلیه بار ترافیکی مسدود شده و تردد در این محور به صورت یک‌طرفه انجام می‌شود.

وی افزود: هم‌اکنون ترافیک در محور کندوان مسیر شمال به جنوب، در محدوده‌های مرزن‌آباد تا سیاه‌بیشه سنگین گزارش شده است.

صادقی ادامه داد: در محور هراز نیز ترافیک در برخی محدوده‌ها از جمله سه‌راهی چلاو تا بایجان به صورت نیمه‌سنگین جریان دارد.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران با بیان اینکه تردد در محور سوادکوه مسیر شمال به جنوب نیمه‌سنگین است، گفت: از نظر شرایط جوی، بارش برف در ارتفاعات محورهای کندوان، هراز و سوادکوه ادامه دارد.

وی تأکید کرد: تردد در این محورها تنها با استفاده از زنجیر چرخ امکان‌پذیر است و رانندگان باید با احتیاط کامل و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی تردد کنند.