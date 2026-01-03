صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جاده چالوس یکطرفه شد

مسیر جنوب به شمال کندوان و آزادراه تهران- شمال برای تخلیه بار ترافیکی مسدود و این محور یک طرفه شده است.
کد خبر: ۱۳۴۹۶۳۲
| |
1304 بازدید
جاده چالوس یکطرفه شد

به گزارش تابناک، علی صادقی سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر از مسدود شدن مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران–شمال برای تخلیه بار ترافیکی خبر داد و گفت: در حال حاضر ترافیک در برخی محورهای مواصلاتی استان سنگین و نیمه‌سنگین است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی مازندران اظهار کرد: مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران–شمال به منظور تخلیه بار ترافیکی مسدود شده و تردد در این محور به صورت یک‌طرفه انجام می‌شود.

وی افزود: هم‌اکنون ترافیک در محور کندوان مسیر شمال به جنوب، در محدوده‌های مرزن‌آباد تا سیاه‌بیشه سنگین گزارش شده است.

صادقی ادامه داد: در محور هراز نیز ترافیک در برخی محدوده‌ها از جمله سه‌راهی چلاو تا بایجان به صورت نیمه‌سنگین جریان دارد.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران با بیان اینکه تردد در محور سوادکوه مسیر شمال به جنوب نیمه‌سنگین است، گفت: از نظر شرایط جوی، بارش برف در ارتفاعات محورهای کندوان، هراز و سوادکوه ادامه دارد.

وی تأکید کرد: تردد در این محورها تنها با استفاده از زنجیر چرخ امکان‌پذیر است و رانندگان باید با احتیاط کامل و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی تردد کنند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مازندران مدیریت راه ها جاده چالوس ترافیک سنگین جاده یک طرفه جاده هراز بارش برف
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
برخی مدارس لواسانات و رودبار قصران تعطیل شد
برخی مدارس فیروزکوه تعطیل شد
وضعیت ترافیکی و جوی محورهای هراز و چالوس
عکس: نمای هوایی از ارتفاعات یکدست سپید مهاباد
واژگونی اتوبوس در محور هراز
مجموع بارش برف و باران در کشور تا روز یکشنبه + نقشه
زمان ورود سامانه بارشی جدید به کشور
عکس: حجم و ارتفاع شگفت‌انگیز برف در شهر افوس اصفهان
عکس | تصاویری جالب از جاده چالوس آمریکایی‌ها!
اتوبان تبریز - زنجان بسته شد
تصویر کارگرانی که جاده چالوس را ساختند
بارش برف و باران در نیمه شمالی کشور
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۴ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۴۲ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۳ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
tabnak.ir/005f6G
tabnak.ir/005f6G