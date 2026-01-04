صفحه خبر لوگوبالا تابناک
جنجال چکمه‌های لاکچری همسر ممدانی

پس از سوگند یاد کردن زهران ممدانی به‌عنوان اولین شهردار مسلمان و سوسیالیست نیویورک، توجه رسانه‌ها نه تنها به برنامه‌ها و وعده‌های سیاسی او معطوف شد، بلکه انتخاب پوشاک همسرش، راما دوواجی، نیز به یکی از سوژه‌های جنجالی شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۶۳۱
| |
4803 بازدید
|
۱

جنجال چکمه‌های لاکچری همسر ممدانی

به گزارش تابناک؛ در تصاویر منتشرشده از مراسم تحلیف، دوواجی بوت‌های چرمی طراحی‌شده‌ای به قیمت حدود ۶۳۰ دلار به پا داشت که باعث واکنش گسترده کاربران و رسانه‌ها شد.

این موضوع به‌ویژه با توجه به شعار‌های ممدانی درباره برابری اقتصادی، کاهش نابرابری و دسترسی به مسکن مناسب مورد نقد قرار گرفت. منتقدان معتقدند انتخاب چنین پوششی می‌تواند پیام نادرستی منتقل کند: «سوسیالیسم برای دیگران، رفاه برای خود». این واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی و توییتر شدت گرفت و بسیاری نسبت به تناقض میان گفتار و رفتار سیاسی ممدانی ابراز نظر کردند.

در مقابل، برخی کارشناسان مد و طرفداران شهردار معتقدند انتخاب پوشاک لوکس، به معنای تأیید سبک زندگی مرفه نیست و صرفاً یک تصمیم مد و زیبایی‌شناسی است. برخی رسانه‌ها نیز اشاره کرده‌اند که این بوت‌ها ممکن است هدیه یا نمونه امانت‌گرفته‌شده از برند‌ها بوده باشد و الزاما خرید شخصی نبوده است.

راما دوواجی، که به‌عنوان هنرمند و تصویرگر شناخته می‌شود، در مراسم تحلیف استایل ترکیبی چشم‌گیری با کت بلند، گوشواره‌های برجسته و بوت‌های لوکس انتخاب کرده بود. با این حال، تا این لحظه هیچ توضیح رسمی درباره دلیل انتخاب این پوشش از سوی او یا برند مربوطه منتشر نشده است.

این جنجال در حالی رخ داده که رسانه‌ها همزمان به برنامه‌های ممدانی برای دسترسی به مسکن مقرون‌به‌صرفه، مراقبت کودک و افزایش مالیات برای ثروتمندان نیز پرداخته‌اند، اما به دلیل جزئی بودن و تمرکز رسانه‌ها روی ظاهر، پوشش همسر او توانسته بیش از مسائل سیاسی به چشم بیاید. بسیاری تحلیلگران معتقدند این موضوع نمونه‌ای از پیچیدگی‌های پوشش رسانه‌ای سیاست‌مداران و اعضای خانواده‌شان در عصر شبکه‌های اجتماعی است، جایی که کوچک‌ترین جزئیات می‌تواند جنجال‌برانگیز و مورد بحث عمومی قرار گیرد.

در نهایت، این بحث یادآور می‌شود که در دنیای امروز، حتی انتخاب یک جفت بوت یا لباس می‌تواند فراتر از زیبایی ظاهری پیام‌های اجتماعی و سیاسی ایجاد کند و به موضوعی داغ در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های سبک زندگی تبدیل شود.

چکمه همسر زهران ممدانی شهردار
