انتقاد تند علیرضا جهانبخش از وضعیت اقتصادی
کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران: فشار اقتصادی بر مردم را با پوست و استخوان حس کردم
به گزارش تابناک؛ علیرضا جهانبخش؛ کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، با انتشار استوری در صفحه شخصی خود به مشکلات اقتصادی و ضعفهای مدیریتی کشور واکنش نشان داد.
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
دیگه مسکلی برای رفتن به آمریکا نخواهید داشت ! وزارت خزانه داری و امنیتی آنریوا هوایت را خواهند داست فقط اگر جای لرزانت تو تیم ملی حفظ شود.
تا حالا کجا بودی
شما مالیات پرداخت می کنی؟
اول مالیاتی رو بده
میگن هر چه بکارین برداشت میکنین این تنیجه رای دادن بخاطر لخت شدن یک عده است حالا مارو هم بدبخت کردن خدا ازشون نگذره
