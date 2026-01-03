صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

انتقاد تند علیرضا‌ جهانبخش از وضعیت‌ اقتصادی

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران: فشار اقتصادی بر مردم را با پوست و استخوان حس کردم
کد خبر: ۱۳۴۹۶۲۹
| |
13608 بازدید
|
۱۵

انتقاد تند علیرضا‌ جهانبخش از وضعیت‌ اقتصادی

به گزارش تابناک؛  علیرضا جهانبخش؛ کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، با انتشار استوری در صفحه شخصی خود به مشکلات اقتصادی و ضعف‌های مدیریتی کشور واکنش نشان داد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
علیرضا جهانبخش وضعیت اقتصادی استوری انتقاد تابناک ورزشی
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اولین خرید زمستانی پرسپولیس جنجالی شد؛ جهش سرگیف، دود شدن دلارهای سرژ اوریه!
چالش بزرگ قهرمان المپیک در ۹۷ کیلو
سرخابی‌ها در جمع پرفالوورترین باشگاه‌های دنیا
اعلام رقم دستمزد داوران وسط و VAR
پوستر باشگاه سپاهان و کنایه به پرسپولیس
توضیح درباره تغییرات کادرفنی پرسپولیس
نگرانی تاج از کینه آمریکا در صدور ویزای تیم‌ملی
قدرت پنهان نیمکت‌ها؛ نقشه فرهاد مجیدی در دستان محرم نویدکیا/ نقش دستیاران در هدایت فوتبال ایران
مسئول مرگ سینا قائمی بازداشت شد
لیست داوران بین‌المللی مشخص شد؛ ایران بدون داور VAR/ پرسش دوباره با اسم رمز علیرضا فغانی!
سپاهان - استقلال؛ یک شایعه و چند ابهام/ «برودت فوتبال» بیشتر از «برودت هوا»
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
52
18
پاسخ
برو المان
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
مرفه های بی درد مشکلات مردم و کشور ایران به خودشون ربط داره، لطفا شما دخالت نکنید
روجا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
54
18
پاسخ
دیگه مسکلی برای رفتن به آمریکا نخواهید داشت ! وزارت خزانه داری و امنیتی آنریوا هوایت را خواهند داست فقط اگر جای لرزانت تو تیم ملی حفظ شود.
استاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
19
24
پاسخ
حواله خودرو مبارک
آقاخان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
34
30
پاسخ
تا حالا کجا بودی
حواله هات رو گرفتی اقامت اروپا گرفتی زبون باز کردی
موسوی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
32
29
پاسخ
اره تو وخانواده ات تحت فشلرید !!! باشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
17
34
پاسخ
شما مالیات پرداخت می کنی؟

می دونی کارمندان و کارگران قبل دریافت حقوق، مالیات‌دهندگان کسر میشه.

لطفا ژست دلسوز نگیر!

اول مالیاتی رو بده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
6
33
پاسخ
یادتون رفته که فرمودید از من سوال سیاسی نپرسید
مردم یادشون نمیره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
59
22
پاسخ
میگن هر چه بکارین برداشت میکنین این تنیجه رای دادن بخاطر لخت شدن یک عده است حالا مارو هم بدبخت کردن خدا ازشون نگذره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
0
39
پاسخ
همه مردم همینو میگم اما گوش شنوا نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
4
43
پاسخ
دروغ که نگفته
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۴ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۴۲ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۳ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
tabnak.ir/005f6D
tabnak.ir/005f6D