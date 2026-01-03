صفحه خبر لوگوبالا تابناک
گمانه‌زنی در مورد افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵

با رد شدن افزایش ۲۰ درصدی حقوق زیرمجموعه‌های دولت برای سال آینده، گمانه زنی‌ها از میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بالا گرفته است.
گمانه‌زنی در مورد افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ به نظر می‌رسد پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت، یک فرمول پلکانی و متوسط ۳۰ درصد است.

با رد شدن افزایش ۲۰ درصدی حقوق زیرمجموعه‌های دولت برای سال آینده، گمانه زنی‌ها از میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بالا گرفته است. 

پیشنهاد کمیسیون تلفیق و مجلس برای افزایش حقوق یک نظام پلکانی است که به نظر می‌رسد حقوق کارمندان بر این اساس به طور متوسط ۳۰ درصد افزایش می‌یابد؛ البته این میزان برای حقوق‌های پایین‌تر بالاتر است. 

این در حالیست که کارمندان و بازنشستگان، از نظام درصدی افزایش حقوق در ساختار تورمی فعلی انتقاد دارند؛ یک معلم بازنشسته در این رابطه گفت: با توجه به قیمت‌های بی‌ثبات و افزایش کمرشکن هزینه‌های زندگی، یا مزد و حقوق را متناسب با قیمت دلار و طلا بالا ببرند یا قیمت‌ها را آن چنان پایین بیاورند که ما هم بتوانیم زندگی کنیم. 

یوسفزاده که سابقه سال‌ها تدریس در دبیرستان‌های مشهد دارد؛ معتقد است «افزایش ۳۰ یا حتی ۴۰ درصدی بازهم مزدبگیران به خصوص بازنشستگان را از دست هیولای فقر نجات نمی‌دهد». 

او تاکید می‌کند که «اگر تورم انتظاری و هزینه‌های سنگین اقلام حیاتی زندگی از جمله مسکن را در نظر نگیرند، زندگی برای مزدبگیران با این درصدهای ناچیز ممکن نیست». 

او اضافه می‌کند: من با این سن و سال و بعد سی سال تدریس هنوز مستاجرم و میلیون‌ها خانواده مزدبگیر مثل من در سراسر کشور هستند، باید اصلاحات جدی صورت بگیرد…

افزایش حقوق حقوق کارمندان بازنشستگان پلکانی
