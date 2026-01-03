مسئول مرگ سینا قائمی بازداشت شد

راننده آنتونی جاشوا پس از تصادف وحشتناک در نیجریه که جان دو دوست نزدیک بوکسور را گرفت، به قتل در اثر رانندگی خطرناک متهم شد.

آدینیی موبولاجی کایوده ۴۶ ساله متهم به «قتل ناشی از رانندگی خطرناک» شده است. تصادف روز دوشنبه در بزرگراه شلوغ بین لاگوس و ایبادان رخ داد، زمانی که لکسوس آنها با یک کامیون ایستاده برخورد کرد.

پلیس ایالت اوگون تأیید کرده است که راننده امروز در دادگاه حاضر شد و با اتهامات متعددی مواجه است، از جمله رانندگی خطرناک منجر به مرگ، رانندگی بی‌احتیاط، رانندگی بدون رعایت مراقبت لازم و رانندگی بدون گواهینامه ملی معتبر. جلسه رسیدگی بعدی برای ۲۰ ژانویه تعیین شده است.

به گزارش تابناک به نقل از خبر ورزشی، سخنگوی پلیس، اولوسِی باباسِیی، اعلام کرد: «راننده با وثیقه پنج میلیون نایرا (معادل ۳۴۸۰ دلار) و دو ضامن آزاد شد و تا فراهم شدن شرایط وثیقه در بازداشت ماند.»

کایوده عضو تیم لجستیک جاشوا در نیجریه است و هنگام بازدید بوکسور از این کشور او را همراهی می‌کرد. او در شب سال نو از بیمارستان لاگوس مرخص شد و به پلیس توضیحاتی ارائه کرده است. در زمان حادثه، جاشوا و راننده در سمت مخالف دوستان نزدیک بوکسور، سینا قائمی و لطیف، نشسته بودند. جاشوا ۳۶ ساله با آسیب جدی مواجه نشد و اکنون در خانه خود در نیجریه در حال بهبودی است. او پس از تصادف فوری به بیمارستان بین‌المللی دوشس در لاگوس منتقل شد و به طور معجزه‌آسا جان سالم به در برد.

دوستان جاشوا که در زمان تصادف در تعطیلات بودند، جان خود را از دست دادند. آنها تازه به نیجریه رسیده بودند و در مسیر خانه خانواده جاشوا برای جشن سال نو بودند. اجساد سینا و لطیف در حال حاضر در خانه تشییع نگهداری می‌شود و قرار است به بریتانیا منتقل شوند.

تصادف شدید آنتونی جاشوا و سینا قائمی

خانواده جاشوا پس از این حادثه از شوک و اندوه عمیق خود سخن گفته‌اند. به گزارش سان، عموی او، رابرت جاشوا، گفت: «این حادثه خانواده ما را عمیقاً تکان داد. اگرچه آنتونی زنده است، دو نفر از دوستانش که برای جشن با ما آمده بودند، جان خود را از دست دادند. این تراژدی بزرگی نه تنها برای خانواده ما، بلکه برای ایالت اوگون و نیجریه و حتی جهان است.»

این حادثه تنها ده روز پس از پیروزی جاشوا بر یوتیوبر جیک پاول در آمریکا رخ داد. پس از این مسابقه، جاشوا قرار است در ریاض در فوریه یا مارس به میدان بازگردد.

نیروی ایمنی جاده‌های فدرال اعلام کرد که خودروی موردنظر احتمالاً فراتر از حد قانونی سرعت حرکت می‌کرده و کنترل خود را طی سبقت از دست داده است. برخی گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که خودرو پس از ترکیدن تایر منحرف شده و به کامیون برخورد کرده است.

این بزرگراه که به «بزرگراه مرگ» معروف است، یکی از خطرناک‌ترین مسیر‌های نیجریه است و طی سه ماه گذشته ۷۳ نفر و در دو سال گذشته مجموعاً ۶۴۵ نفر جان خود را در آن از دست داده‌اند.

جیک پاول در واکنش به این حادثه نوشت: «زندگی بسیار مهم‌تر از بوکس است. برای جان‌باختگان، جاشوا و همه کسانی که تحت تأثیر این حادثه قرار گرفته‌اند دعا می‌کنم.»

با وجود این تصادف، آزمایش‌ها نشان داده‌اند که جاشوا آسیبی جدی ندیده است، اما نگرانی‌هایی درباره پیامد‌های روحی و روانی این حادثه و تأثیر آن بر مسابقات آینده او وجود دارد.