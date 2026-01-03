مادورو به نیویورک منتقل شد
ایبیسی: مادورو درحال انتقال به نیویورک است
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ شبکۀ آمریکایی ایبیسی به نقل از منابعی آگاه گزارش داد که مادورو با هواپیما درحال انتقال به نیویورک است.
دادستان کل آمریکا هم گفته که برای مادورو در ناحیۀ جنوبی نیویورک کیفرخواست قضایی صادر شده است.
او به اتهاماتی چون توطئۀ تروریسم موادمخدر، توطئه برای صادرات کوکائین به آمریکا مالکیت مسلسل و تجهیزات انفجاری در خاک آمریکا محاکمه میشود.
