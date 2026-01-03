صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مادورو به نیویورک منتقل شد

ای‌بی‌سی: مادورو درحال انتقال به نیویورک است
کد خبر: ۱۳۴۹۶۲۲
| |
11657 بازدید
مادورو به نیویورک منتقل شد

 

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ شبکۀ آمریکایی ای‌بی‌سی به نقل از منابعی آگاه گزارش داد که مادورو با هواپیما درحال انتقال به نیویورک است.

دادستان کل آمریکا هم گفته که برای مادورو در ناحیۀ جنوبی نیویورک کیفرخواست قضایی صادر شده است.

او به اتهاماتی چون توطئۀ تروریسم موادمخدر، توطئه برای صادرات کوکائین به آمریکا مالکیت مسلسل و تجهیزات انفجاری در خاک آمریکا محاکمه می‌شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مادورو نیویورک هواپیما انتقال
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شرط ترامپ برای عدم اعزام نیرو به ونزوئلا
توییت عجیب ایلان ماسک درباره مناصب جدید مارکو روبیو!
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد
عکس: ترامپ اولین تصویر از مادورو را منتشر کرد!
روایت ترامپ از جزئیات عملیات دستگیری مادورو
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
رهبر مخالفان ونزوئلا: آماده در دست گرفتن قدرت هستیم
واکنش تند روسیه به تحولات ونزوئلا
ادعای تازه یک سناتور درباره سرنوشت مادورو
سرنوشت نامعلوم مادورو
آخرین ایرانی که مادورو از او تقدیر کرد
راز پشت تصاویر جنجالی از مادورو
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۴ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۴۲ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۳ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
tabnak.ir/005f66
tabnak.ir/005f66