پاسخ صریح رهبر انقلاب به ترامپ
مردم در جنگ ۱۲ روزه خودشان واقعیت آمریکا را دیدند.
کد خبر: ۱۳۴۹۶۱۹| |
10845 بازدید
به گزارش تابناک؛ صفحه شخصی رهبر انقلاب در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار بخشی از سخنان ایشان در دیدار با خانوادههای شهدای اقتدار، نوشت:
«آن یاوهگوی آمریکایی وقتی راجع به ملت ایران حرف میزند؛ قدری بدگویی میکند و قدری #فریب و وعده میدهد. اما خوشبختانه امروز ملت ایران و بلکه همه دنیا، #آمریکا را شناختهاند. مردم در جنگ ۱۲ روزه خودشان واقعیت آمریکا را دیدند.»
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟