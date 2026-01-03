صفحه خبر لوگوبالا تابناک
پاسخ صریح رهبر انقلاب به ترامپ

مردم در جنگ ۱۲ روزه خودشان واقعیت آمریکا را دیدند.
کد خبر: ۱۳۴۹۶۱۹
| |
10845 بازدید

به گزارش تابناک؛ صفحه شخصی رهبر انقلاب در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار بخشی از سخنان ایشان در دیدار با خانواده‌های شهدای اقتدار، نوشت:

«آن یاوه‌گوی آمریکایی وقتی راجع به ملت ایران حرف می‌زند؛ قدری بدگویی می‌کند و قدری #فریب و وعده می‌دهد. اما خوشبختانه امروز ملت ایران و بلکه همه دنیا، #آمریکا را شناخته‌اند. مردم در جنگ ۱۲ روزه خودشان واقعیت آمریکا را دیدند.»

 

پاسخ صریح رهبر انقلاب به ترامپ

گزارش خطا
مطالب مرتبط
