شناسایی و بازداشت عوامل تیراندازی در سرابله

دادستان شهرستان چرداول از شناسایی و بازداشت عوامل اصلی تیراندازی و ایجاد ناامنی در شهر سرابله خبر داد و تأکید کرد دستگاه قضائی و نیروهای امنیتی با قاطعیت و بدون اغماض با مخلان نظم عمومی برخورد خواهند کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دادستان چرداول روز شنبه ١٣ دی، در جمع خبرنگاران با اشاره به حوادث شامگاه گذشته در شهر سرابله اظهار کرد: افرادی که با اقدامات مجرمانه از جمله ایجاد اغتشاش، تیراندازی، تخریب اموال عمومی و برهم زدن آرامش شهروندان اقدام کرده بودند، با اشراف اطلاعاتی نیروهای انتظامی و امنیتی شناسایی شدند.

سهراب‌زاده افزود: تاکنون تعدادی از عوامل اصلی این حوادث دستگیر شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، سایر افراد دخیل نیز امروز و فردا بازداشت خواهند شد. پرونده این افراد با سرعت، دقت و قاطعیت در دستگاه قضائی رسیدگی می‌شود و اجازه نخواهیم داد امنیت مردم خدشه‌دار شود.

وی با تأکید بر اینکه مردم عادی، کسبه و بازاریان هیچ‌گونه همراهی با اقدامات خشونت‌آمیز نداشته‌اند، گفت: در تماس‌های تلفنی و مراجعات حضوری، شهروندان و اصناف به‌صراحت انزجار خود را از تیراندازی، تخریب و ایجاد ناامنی اعلام کرده‌اند. این فضا مورد پذیرش مردم نیست و اقدامات انجام‌شده صرفاً توسط تعداد محدودی افراد انگشت‌شمار صورت گرفته است.

دادستان چرداول با اشاره به جزئیات زمانی حادثه بیان کرد: ناآرامی‌ها حوالی ساعت ۱۰ شب آغاز شد و تا حدود ساعت یک بامداد ادامه داشت که با حضور اعضای شورای تأمین استان و ورود جدی نیروهای انتظامی، امنیت منطقه برقرار شد و هم‌اکنون عملیات پاکسازی و شناسایی و دستگیری عوامل باقیمانده ادامه دارد.

وی تصریح کرد: تیراندازی، زخمی شدن مأموران، آتش‌زدن بانک‌ها و تخریب اموال عمومی هیچ توجیهی ندارد و با مرتکبان این اقدامات، برخورد قانونی و بازدارنده صورت خواهد گرفت.

در ادامه این تحولات، فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام نیز با اشاره به حوادث شب گذشته در سرابله گفت: پس از بروز ناآرامی‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از اعتراضات بحق مردم، جلسه فوری شورای تأمین استان با حضور استاندار و تمامی اعضا در فرمانداری سرابله برگزار شد.

سردار سرتیپ پاسدار سید صادق حسینی افزود: در این جلسه، پس از بررسی دقیق شرایط، تصمیمات لازم برای برخورد قانونی، قاطع و بدون تعارف با هرگونه اقدام اغتشاشگرانه و مخل امنیت عمومی اتخاذ شد.

وی با تأکید بر تفکیک اعتراضات مردمی از اقدامات خشونت‌آمیز بیان کرد: صف مردم معترض کاملاً از اغتشاشگران جداست. مطالبات بحق مردم باید شنیده و پیگیری شود، اما با کسانی که به‌دنبال ناامنی، تخریب و ایجاد آشوب هستند، برخورد قاطع و محکم صورت می‌گیرد.

فرمانده سپاه استان ایلام امنیت مردم و آرامش استان را خط قرمز نیروهای حافظ امنیت دانست و گفت: اجازه نخواهیم داد گروهک‌های معاند، ضدانقلاب و جریان‌های وابسته به رژیم صهیونیستی و موساد از مطالبات مردم سوءاستفاده کرده و آرامش استان ایلام را برهم بزنند.

وی همچنین بر ضرورت پیگیری مشکلات معیشتی مردم تأکید کرد و افزود: مسئولان استانی موظف‌اند برای حل مسائل اقتصادی و معیشتی مردم اقدام کنند و در همین راستا، تاکنون جلسات متعددی با اصناف و بازاریان برگزار شده است.

سردار حسینی تصریح کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج، نیروهای انتظامی و دستگاه‌های امنیتی همواره در کنار مردم هستند و با تمام توان از امنیت، آرامش و آسایش شهروندان دفاع خواهند کرد.

