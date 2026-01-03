صفحه خبر لوگوبالا تابناک
شمسایی نامزد جایزه بهترین مربی فوتسال جهان

وحید شمسایی، اسطوره فوتسال جهان و سرمربی تیم ملی، به پشتوانه نتایج خیره کننده برای چهارمین سال متوالی نامزد برترین مربی سال جهان شد.
شمسایی نامزد جایزه بهترین مربی فوتسال جهان

 

 

به گزارش تابناک، با پایان سال ۲۰۲۵ میلادی، سایت معتبر و جهانی فوتسال پلنت کاندیدای برترین‌های سال را معرفی کرده و در بخش تیم‌های ملی، وحید شمسایی برای چهارمین سال متوالی در جمع ده مربی جهان قرار گرفته است و این بار در مقایسه با رقبای بزرگ خود دست بالا را خواهد داشت؛ چرا که او و تیمش در بسیاری از زمینه‌ها عملکرد درخشانی ارائه داده‌اند.

تیم ملی فوتسال با رهبری وحید شمسایی، در سال ۲۰۲۵، قهرمانی در مسابقات کشور‌های اسلامی را تجربه کرد که پیروزی پنج بر صفر برابر مراکش، نقطه عطف موفقیت سرمربی تیم ملی خواهد بود. تیم ملی در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا، تنها تیمی لقب گرفت که هر سه مسابقه را با کلین شیت به پایان رساند و در مقطع زیادی بیشترین گل را در بین ده تیم برتر جهان به ثمر رسانده بود.

قدرت نخست آسیا در سال ۲۰۲۵، هفتاد و پنج بار دروازه حریفان خود را فرو ریخت و آمار خیره کننده‌ای را برجای گذاشته است و همچنین در آخرین رنکینگ جهانی، در جایگاه پنجم قرار گرفت. در این برهه، سالار آقاپور، ستاره فوتسال ایران، به عنوان مرد سال آسیا شناخته شد که جوانترین برنده این جایزه در تاریخ لقب گرفت و بسیاری از سالنی‌بازان جوان و زیر ۲۳ سال، با پیراهن تیم ملی در تورنمنت‌های مختلف به میدان رفتند که جوانگرایی مطلق شمسایی را نشان می‌دهد.

فوتسال ایران با شمسایی در شاخه‌های دیگر جوایز برترین‌های سال چشم نوازی می‌کنند. حسین طیبی، سوپراستار فوتسال نامزد برترین بازیکن سال، باقر محمدی کاندید بهترین گلر سال و تیم ملی فوتسال جزو ده تیم برتر دنیا قرار گرفته‌اند و پیش بینی می‌شود بهروز عظیمی نیز کاندید بهترین بازیکن جوان سال باشد.

وحید شمسایی، برای تصاحب این عنوان بزرگ، با مربیان سرشناسی، چون مارکینیوش خاویر مربی برزیل و لوسیکس مربی آرژانتین رقابت می‌کند.

میلی صفحه خبر موبایل
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
