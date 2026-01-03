ادعای تازه یک سناتور درباره سرنوشت مادورو

کاتن، سناتور آمریکایی: من همین‌الان با وزیر امور خارجه مارکو روبیو صحبت کردم و او تأیید کرد که مادورو در بازداشت آمریکا قرار دارد و برای جرایمش علیه شهروندان ما محاکمه خواهد شد.

