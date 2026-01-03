ادعای تازه یک سناتور درباره سرنوشت مادورو
کاتن، سناتور آمریکایی: من همینالان با وزیر امور خارجه مارکو روبیو صحبت کردم و او تأیید کرد که مادورو در بازداشت آمریکا قرار دارد و برای جرایمش علیه شهروندان ما محاکمه خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۶۱۳| |
4127 بازدید
به گزارش تابناک؛ کاتن، سناتور آمریکایی در صفحه شخصی خود نوشت: من همینالان با وزیر امور خارجه مارکو روبیو صحبت کردم و او تأیید کرد که مادورو در بازداشت آمریکا قرار دارد و برای جرایمش علیه شهروندان ما محاکمه خواهد شد.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟