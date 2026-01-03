بازداشت ۳ آشوبگر مرتبط با شبکه صهیونی اینترنشنال

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل لرستان اعلام کرد: پاسداران گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه ، سه آشوبگر در خرم آباد را که با هدایت شبکه صهیونیستی اینترنشنال و دیگر رسانه‌های معاند، اموال عمومی را تخریب می‌کردند و اعتراض مردم را به آشوب می‌کشیدند شناسایی و بازداشت کردند.

نام‌های ذکر شده در ویدیو به علت پیگیری کامل پرونده قضایی حذف شده است.