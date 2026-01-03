صفحه خبر لوگوبالا تابناک
بازداشت ۳ آشوبگر مرتبط با شبکه صهیونی اینترنشنال

نام‌های ذکر شده در ویدیو به علت پیگیری کامل پرونده قضایی حذف شده است.
به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل لرستان اعلام کرد: پاسداران گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه ، سه آشوبگر در خرم آباد را که با هدایت شبکه صهیونیستی اینترنشنال و دیگر رسانه‌های معاند، اموال عمومی را تخریب می‌کردند و اعتراض مردم را به آشوب می‌کشیدند شناسایی و بازداشت کردند.

نام‌های ذکر شده در ویدیو به علت پیگیری کامل پرونده قضایی حذف شده است.

بازداشت آشوبگر خرم آباد اینترنشنال رسانه‌های معاند تخریب اموال
