بازداشت ۳ آشوبگر مرتبط با شبکه صهیونی اینترنشنال
به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل لرستان اعلام کرد: پاسداران گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه ، سه آشوبگر در خرم آباد را که با هدایت شبکه صهیونیستی اینترنشنال و دیگر رسانههای معاند، اموال عمومی را تخریب میکردند و اعتراض مردم را به آشوب میکشیدند شناسایی و بازداشت کردند.
نامهای ذکر شده در ویدیو به علت پیگیری کامل پرونده قضایی حذف شده است.
