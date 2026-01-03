توضیح درباره تغییرات کادرفنی پرسپولیس

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ پس از قطعی شدن جدایی امیرحسین پیروانی از کادر فنی پرسپولیس، شایعاتی درخصوص اضافه شدن سید جلال حسینی به کادر فنی پرسپولیس مطرح شد.

پیگیری‌ها حاکیست اوسمار ویرا سرمربی پرسپولیس هیچ درخواست رسمی برای اضافه شدن سید جلال حسینی به کادر فنی این تیم نداشته است.

جدایی پیروانی از کادر فنی نیز بر مبنای عدم نیاز اوسمار بوده و این مربی قصد ندارد فرد دیگری را به کادر فنی اضافه کند.

پرسپولیس قرار است دوشنبه برای برگزاری اردوی ۹ روزه در کمپ اسپایر عازم قطر شود.