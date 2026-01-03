سردرگمی درباره تعطیلی تهران؛ استانداری توضیح داد
محمدمهدی مؤمنی در پاسخ به انتشار خبری مبنی بر تعطیل نبودن تهران در روز یکشنبه اظهار داشت: هیچ اظهار نظری در مورد تعطیلی تهران نکرده ام.
کد خبر: ۱۳۴۹۶۰۱| |
21400 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ محمدمهدی مؤمنی در پاسخ به انتشار خبری مبنی بر تعطیل نبودن تهران در روز یکشنبه اظهار داشت: هیچ اظهار نظری در مورد تعطیلی تهران نکرده ام.
وی گفت: در پاسخ به یکی از رسانهها که در خصوص تعطیلی تهران از بنده سوال کرد، پاسخ دادم، که هنوز تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است و مطلبی در خصوص تعطیلی و یا عدم تعطیلی تهران نگفتم.عدم
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟