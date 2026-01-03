صفحه خبر لوگوبالا تابناک
سرنوشت نامعلوم مادورو

در پی ادعای «دونالد ترامپ» درباره عملیات ربایش «نیکلاس مادورو» و همسرش، معاون رئیس جمهوری ونزوئلا تایید کرد که مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا و همسرش ناپدید شده‌اند.
به گزارش تابناک تابناک به نقل از ایرنا؛ رسانه‌های خارجی، «دلسی رودریگز» معاون رئیس جمهوری ونزوئلا ضمن اعلام مفقود شدن رئیس جمهوری و تایید ضمنی ربوده شدن مادورو و همسرش، خواستار ارائه شواهد فوری درباره زنده بودن رئیس جمهوری و بانوی اول کشورش شد.

معاون رئیس جمهوری ونزوئلا ناپدید شدن مادورو را تایید کرد

پیش از این ، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار مطلبی در رسانه اجتماعی خود با تایید عملیات نظامی بامداد شنبه به وقت محلی در خاک ونزوئلا، از دستگیری نیکلاس مادورو و همسرش خبر داده بود.

از سوی دیگر، منابع مخالفان دولت ونزوئلا به اسکای‌نیوز گفته‌اند که دستگیری مادورو بخشی از یک «خروج مذاکره‌شده» بوده است. همزمان وزیر دفاع ونزوئلا خواستار تشکیل یک جبهه واحد مقاومت در مواجهه با شدیدترین تهاجم به ونزوئلا شد و اعلام کرد که تمام نیروهای مسلح بسیج خواهند شد.

