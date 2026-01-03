سرنوشت نامعلوم مادورو

در پی ادعای «دونالد ترامپ» درباره عملیات ربایش «نیکلاس مادورو» و همسرش، معاون رئیس جمهوری ونزوئلا تایید کرد که مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا و همسرش ناپدید شده‌اند.

به گزارش تابناک تابناک به نقل از ایرنا؛ رسانه‌های خارجی، «دلسی رودریگز» معاون رئیس جمهوری ونزوئلا ضمن اعلام مفقود شدن رئیس جمهوری و تایید ضمنی ربوده شدن مادورو و همسرش، خواستار ارائه شواهد فوری درباره زنده بودن رئیس جمهوری و بانوی اول کشورش شد.