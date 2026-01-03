مدارس همدان غیرحضوری شد
بهدلیل بارش برف و کاهش محسوس دما، تمامی کودکستانها و مراکز پیشدبستانی و مدارس ابتدایی استان همدان در روز یکشنبه ۱۴ دی تعطیل یا بهصورت غیرحضوری فعالیت میکنند.
به گزارش تابناک؛ روابط عمومی استانداری همدان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: بهدلیل بارش برف و کاهش محسوس دما، تمامی کودکستانها و مراکز پیشدبستانی و مدارس ابتدایی استان همدان در روز یکشنبه ۱۴ دی تعطیل یا بهصورت غیرحضوری فعالیت میکنند.
بر اساس اطلاعیه روابط عمومی استانداری همدان، در پی دریافت گزارشهای هواشناسی و با توجه به شرایط جوی حاکم بر استان شامل بارش برف و برودت هوا، تمامی کودکستانهای استان همدان در روز یکشنبه ۱۴ دی تعطیل اعلام میشود.
در روز شنبه ۱۳ دی، بر اساس این تصمیم، فعالیت آموزشی مراکز پیشدبستانی و مدارس ابتدایی استان همدان نیز در همین روز در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر بهصورت غیرحضوری و از طریق بسترهای آموزش مجازی برگزار خواهد شد.
