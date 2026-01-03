صفحه خبر لوگوبالا تابناک
مدارس همدان غیرحضوری شد

به‌دلیل بارش برف و کاهش محسوس دما، تمامی کودکستان‌ها و مراکز پیش‌دبستانی و مدارس ابتدایی استان همدان در روز یک‌شنبه ۱۴ دی‌ تعطیل یا به‌صورت غیرحضوری فعالیت می‌کنند.
مدارس همدان غیرحضوری شد

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی استانداری همدان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به‌دلیل بارش برف و کاهش محسوس دما، تمامی کودکستان‌ها و مراکز پیش‌دبستانی و مدارس ابتدایی استان همدان در روز یک‌شنبه ۱۴ دی‌ تعطیل یا به‌صورت غیرحضوری فعالیت می‌کنند.

بر اساس اطلاعیه روابط عمومی استانداری همدان، در پی دریافت گزارش‌های هواشناسی و با توجه به شرایط جوی حاکم بر استان شامل بارش برف و برودت هوا، تمامی کودکستان‌های استان همدان در روز یک‌شنبه ۱۴ دی‌ تعطیل اعلام می‌شود.

در روز شنبه ۱۳ دی، بر اساس این تصمیم، فعالیت آموزشی مراکز پیش‌دبستانی و مدارس ابتدایی استان همدان نیز در همین روز در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر به‌صورت غیرحضوری و از طریق بسترهای آموزش مجازی برگزار خواهد شد.

