مدارس همدان غیرحضوری شد

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی استانداری همدان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به‌دلیل بارش برف و کاهش محسوس دما، تمامی کودکستان‌ها و مراکز پیش‌دبستانی و مدارس ابتدایی استان همدان در روز یک‌شنبه ۱۴ دی‌ تعطیل یا به‌صورت غیرحضوری فعالیت می‌کنند.