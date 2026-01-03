صفحه خبر لوگوبالا تابناک
تصاویر دیدار خانواده‌های شهدای اقتدار با رهبر انقلاب اسلامی

تصاویر دیدار خانواده‌های شهدای اقتدار با رهبر انقلاب اسلامی
کد خبر: ۱۳۴۹۵۸۵
| |
4153 بازدید

 

به گزارش تابناک؛ به مناسبت ۱۳ رجب، خجسته سالروز میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام، صبح امروز شنبه ۱۳ دی‌ ۱۴۰۴ خانواده شهیدان سلیمانی و یاران همراه وی و جمعی از خانواده شهدای اقتدار با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی، دیدار کردند.

 

رهبر انقلاب خانواده شهدا شهید سلیمانی دیدار
