تصاویر دیدار خانوادههای شهدای اقتدار با رهبر انقلاب اسلامی
به گزارش تابناک؛ به مناسبت ۱۳ رجب، خجسته سالروز میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علیهالسلام، صبح امروز شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۴ خانواده شهیدان سلیمانی و یاران همراه وی و جمعی از خانواده شهدای اقتدار با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با حضرت آیتالله خامنهای رهبر انقلاب اسلامی، دیدار کردند.
