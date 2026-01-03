صفحه خبر لوگوبالا تابناک
همزمان با ۱۳ دی سالروز شهادت شهید سلیمانی در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد؛

اعتراض به جاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است/حرف بازاریان حرف درستی بود/در مقابل دشمن کوتاه نمی آییم

به مناسبت ، خجسته سالروز میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام، صبح امروز شنبه ۱۳ دی‌ ۱۴۰۴ خانواده شهیدان سلیمانی و یاران همراه وی و جمعی از خانواده شهدای اقتدار با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی، دیدار کردند.
اعتراض به جاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است/حرف بازاریان حرف درستی بود/در مقابل دشمن کوتاه نمی آییم

به گزارش تابناک؛ به مناسبت ۱۳ رجب، خجسته سالروز میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام، صبح امروز شنبه ۱۳ دی‌ ۱۴۰۴ خانواده شهیدان سلیمانی و یاران همراه وی و جمعی از خانواده شهدای اقتدار با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی، دیدار کردند.

بیانات  رهبرانقلاب در ذیل  آمده است:

اولاً قشر بازار و بازاری جزو وفادارترین قشرهای کشور به نظام اسلامی و به انقلاب اسلامی است. ما بازار را خوب می‌شناسیم. به اسم بازار و بازاری نمی‌توان با جمهوری اسلامی و با نظام اسلامی مقابله کرد. بله؛ این اجتماعات عمدتاً‌ از طرف بازاری‌ها بود اما حرف‌شان حرف درستی بود. بنده هم توی تلویزیون شنیدم هم توی محاسبات و توی کارها این را دیدم. بازاری وقتی که نگاه میکند به وضع پولی کشور کاهش ارزش پول کشور عدم ثبات قیمت پول کشور و پول خارجی که موجب بشود محیط کسب و کار ثبات نداشته باشد، میگوید من نمی‌توانم کاسبی کنم، راست میگوید. این را مسئولین کشور قبول دارند و من میدانم که رئیس‌جمهور محترم و دیگر مسئولین سطح بالای کشور در صدد علاج این مشکل هستند. این یک مشکل است این هم دست دشمن در میان است.

این را هم عرض بکنم به شما. این گران شدن قیمت ارز خارجی بالا رفتن بی‌حساب ارز خارجی و عدم ثبات او، هی برود بالا و بیاید پایین که کاسب نداند تکلیفش چی است، این طبیعی نیست این کار دشمن است. البته باید جلویش گرفته بشود با تدابیر گوناگون دارند تلاش میکنند هم رئیس‌جمهور هم رؤسای قوای دیگر بعضی مسئولین دیگر دارند تلاش میکنند که این کار درست بشود. بنابراین بازاری‌ها اعتراض‌شان به این مطلب بود و این مطلب مطلب درستی است. آن چه مهم است این است که یک عده آدم تحریک شده‌ی مزدور دشمن پشت سر بازاری‌ها بایستند و شعار ضد اسلام و ضد ایران و ضد جمهوری اسلامی بدهند. این مهم است. 
اعتراض به جاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است. ما با معترض حرف می‌زنیم باید حرف بزنند مسئولین با معترض با اغتشاشگر حرف زدن فایده‌ای ندارد. اغتشاشگر را باید به جای خودش نشاند. 
اینکه یک عده‌ای تحت عناوین گوناگون نام‌های گوناگون می‌آیند به قصد تخریب به قصد ناامن کردن کشور پشت سر بازاری‌های مؤمن و سالم و انقلابی قرار بگیرند از اعتراض آنها سوء‌استفاده کنند اغتشاش کنند اصلاً قابل قبول نیست، مطلقاً. کار دشمن را باید شناخت، دشمن آرام نمی‌نشینند از هر فرصتی استفاده میکند. اینجا دیدند یک فرصتی است از این خواستند استفاده کنند، البته مسئولین ما در میدان بودند و خواهند بود؛ مهم مجموعه‌ی ملّت است. مهم همان چیزهایی است که سلیمانی را سلیمانی کرد. ایمان، اخلاص، عمل. مهم بی‌تفاوت نبودن در مقابل جنگ نرم دشمن است. بی‌تفاوت نبودن در مقابل شایعه‌پردازی‌های دشمن است. اینها مهم است. مهم این است که وقتی انسان احساس کرد دشمن طلبکارانه میخواهد تحمیل کند یک چیزی را بر کشور و مسئولین، بر دولت بر  ملّت، با قدرت کامل بایستد در مقابل دشمن و سینه سپر کند. ما در مقابل دشمن کوتاه نمی‌آییم، ما با اتکای به خدای متعال با اتکال به خدای متعال و با اطمینان به همراهی مردم ان‌شاء‌اللّه به توفیق الهی دشمن را به زانو در خواهیم آورد.

 

 
رهبر انقلاب: قشر بازاری جزو وفادارترین قشرهای کشور به انقلاب اسلامی است؛ به اسم بازار و بازاری نمی‌توان با نظام اسلامی مقابله کرد

 

 رهبر انقلاب: ما با معترض حرف می‌زنیم اما با اغتشاشگر حرف‌زدن فایده ندارد؛ اغتشاشگر را باید سرجایش نشاند
