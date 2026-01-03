صفحه خبر لوگوبالا تابناک
بنزین سوپر وارداتی به قیمت قبل برگشت

همزمان با عدم استقبال از خرید بنزین سوپر در بورس انرژی توسط شرکت‌های توزیع‌کننده، قیمت پایه این حامل انرژی کاهش یافت.
به گزارش سرویس انرژی تابناک به نقل از فارس؛ اطلاعیه عرضه بنزین ویژه وارداتی توسط بورس انرژی نشان می‌دهد، اطلاعیه عرضه جدید تغییر کرده و قیمت ۶۹۵۰۰ تومان به ازای هر لیتر به همان قیمت قبلی یعنی ۶۵۸۰۰ بازگشته است.
 
بنزین سوپر وارداتی به قیمت قبل برگشت
البته حجم عرضه نیز حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و حداکثر خرید نیز کاهش و حداقل خرید افزایش داشته است. تاریخ عرضه برای روز یکشنبه ۱۴ دی ماه قید شده است.به عقیده کارشناسان، یکی از دلایل کاهش قیمت پایه، نبود خریدار با قیمت قبلی است.
