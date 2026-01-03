بنزین سوپر وارداتی به قیمت قبل برگشت

به گزارش سرویس انرژی تابناک به نقل از فارس؛ اطلاعیه عرضه بنزین ویژه وارداتی توسط بورس انرژی نشان می‌دهد، اطلاعیه عرضه جدید تغییر کرده و قیمت ۶۹۵۰۰ تومان به ازای هر لیتر به همان قیمت قبلی یعنی ۶۵۸۰۰ بازگشته است.