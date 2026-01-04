فارغ از جملات قصار این سال‌های محمد بنا در مورد ایرانی‌هایی که دوتابعیتی شده بودند؛ او هدایت نزدیک‌ترین مدعی به تیمِ حسن رنگرز را برعهده گرفته و قرار است در جهانی منامه به جنگ پسرانِ ایرانی برود.

تیم کشتی فرنگی آذربایجان جز جهانی ۲۰۲۵ زاگرب که اختلاف زیادی با ایران داشت، در جهانی‌های سال‌های اخیر همیشه بالاتر از تیم ایران قرار گرفته و حالا هدایت آنها به عهده محمد بناست.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم حسن رنگرز سال ۲۰۲۵ را با اختلاف دو برابری نسبت به تیم دوم، قهرمان جهان شد و با ۱۸۰ امتیاز بالاتر از آذربایجان ۸۹ امتیازی قرار گرفت، اما قطعا در جهانی پیش‌رو این تیم نزدیک‌ترین حریف به کشتی فرنگی ایران است.

تیمی که سال ۲۰۲۴، در مسابقات جهانی اوزان غیرالمپیکی در حالیکه طلای سه وزن (الدانیز عزیزلی در ۵۵، نیهات ممدلی در ۶۳ و اولوی غنی‌زاده در ۷۲ کیلوگرم) را از آن خود کرده بود، با ۸۵ امتیاز قهرمان جهان شد و ایرانِ ۵۱ امتیازی در جایگاه دومی قرار گرفت.

سال ۲۰۲۳، اولین سال مربیگری حسن رنگرز و جایگزینی با محمد بنا هم این تیم با ۱۲۰ امتیاز در بلگراد قهرمان دنیا شده بود، در حالیکه ایران ۱۰۲ امتیاز گرفت.

سال ۲۰۲۲ که روس‌ها از شرکت در مسابقات محروم بودند، نیز آذربایجان بالاتر از ایران، بعد از ترکیه‌ی ۱۲۵ امتیازی، با ۷ امتیاز اختلاف با تیم قهرمان، با ۱۱۸ امتیاز در رده دوم قرار گرفت، در شرایطی که تیم بنا با ۸۱ امتیاز، پایین‌تر از صربستانِ میزبان و ۱۱۰ امتیازی، روی سکو نرفت. محمد بنا با چهارمی جهان، از تیم ملی ایران در همان بلگراد خداحافظی کرد و جای خود را به حسن رنگرز داد.

در زیر وزن به وزن به بررسی عملکرد کشتی‎‌گیران آذربایجان و ایران در آخرین جهانی خواهیم پرداخت:

وزن ۵۵ کیلوگرم: الدانیز عزیزلیِ عنوان‌دار، نماینده این وزن آذربایجان در جهانی زاگرب بود، کشتی‌گیری که برخلاف شایعه یک رسانه داخلی، از دنیای قهرمانی خداحافظی نکرده است. او در زاگرب در نیمه‌نهایی مغلوب پیام احمدی قهرمان جوانان جهان شد و در ادامه هم مدال برنز را گرفت. در این وزن، نماینده ۱۸ ساله ایران با شکست در فینال مقابل واختانگ لولوآی گرجستانی، بالاتر از آذربایجان در رده دوم جای گرفت.

وزن ۶۰ کیلوگرم: نیهات ممدلی در زاگرب ۸ بر ۴ به علیشیر گانی‌یف ازبکستانی باخت، اما باوجود راهیابی حریفش به فینال، او در رپه‌شارژ کشتی نگرفت و ظاهراً دلیلش هم مصدومیتش بود. علی احمدی‌وفا همان کشتی اول ۵-۵ مغلوب کایتو اینابای ژاپنی شد و از دور رقابت‌ها حذف شد.

وزن ۶۳ کیلوگرم: مراد ممدوف هرچند ۵ بر ۳ کرم کمال را شکست داد، اما ۸ بر صفر به محمدمهدی کشتکار باخت و شکست ۵ بر ۳ کشتی‌گیر شیرازی به هانجائه چونگ کره‌ای، ممدوف را از دور رقابت‌ها حذف کرد. کشتکار، اما برای ایران در این وزن با شکست سرگی امیلین روس مدال برنز گرفت.

وزن ۶۷ کیلوگرم: حسرت جعفروف یکی از بهترین‌ها و آماده‌ترین‌های آذربایجانِ کنونی است. کشتی‌گیری که ۲ بر یک در فینال به اعجوبه کشتی فرنگی ایران باخت و مدال طلا را از دست داد.

سعید اسماعیلیِ قهرمان المپیک در زاگرب، برای رسیدن به اولین طلای جهانی‌اش همه رقبا را با امتیاز عالی برد، اما مقابل حسرت سخت‌ترین کشتی‌اش را گرفت و با حداقل اختلاف او را برد. دو کشتی‌گیر چندی بعد هم در فینال مسابقات همبستگی مقابل هم قرار گرفتند و حسرت در واپسین ثانیه‌ها از اسماعیلی پیش بود که قهرمان المپیک کامبک کرده و طلا را در ریاض از آن خود کرد. فاصله دو کشتی‌گیر طی دو مسابقه اخیر میلیمتری بوده است.

وزن ۷۲ کیلوگرم: جایی که نماینده ایران با اشتباه محرز داوری مقابل ابراهیم قانم بداخلاقِ فرانسوی تن به شکست داد اولوی غنی‌زاده، اما در فینال این حریف را برد و قهرمان جهان شد. این تنها طلای سال ۲۰۲۵ آذربایجانی‌ها بود که غنی‌زاده در مصاف رودررو با نماینده ایران قرار نگرفت.

وزن ۷۷ کیلوگرم: آذربایجانی‌ها در این وزن سنان سلیمانوفی را دارند که دو نشان نقره سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ جهان را بر سینه دارد. او در کرواسی، ۳بر یک به علیرضا عبدولی باخت که باتوجه به باخت ۵ بر یک علیرضا به مالخاز آمویان، سلیمانوف از دور رقابت‌ها حذف شد. عبدولیِ کوچک هم در کشتی سوم پنجمی به حریف ترکیه‌ای خود باخت و پنجم شد.

وزن ۸۲ کیلوگرم: کوربان کوربانوف که در مبارزه اولش شاهین بداغی کشتی‌گیر ایرانی تیم قطر را یک - یک شکست داد، دور بعدی ۹ بر ۸ به تایزو یوشیدای ژاپنی باخت و باتوجه به شکست یوشیدا در نیمه‌نهایی به گلا بولکوادزه گرجستانی، از دور رقابت‌ها حذف شد. غلامرضا فرخی نماینده این وزن ایران، اما قهرمان جهان شد.

وزن ۸۷ کیلوگرم: اسلام عباسوف به آسان ژانیشوف قرقیزستانی باخت و علیرضا مُهمدی هم در یک چهارم، حریف قرقیز را ۴ بر یک برد تا نماینده آذربایجان از دور رقابت‌ها حذف شود. علیرضا مُهمدی در زاگرب به سومین فینال متوالی‌اش رسید، اما سومین نقره‌اش را گرفت تا جمع مدال‌هایش به دو نقره جهانی و یک نقره المپیک برسد.

وزن ۹۷ کیلوگرم: آنها در این وزن یک کشتی‌گیر مدعی و آینده‌دار را در زاگرب رو کردند، کسی که توانست آرتور الکسانیان قهرمان بزرگ ارمنی را ضربه فنی کند؛ مراد احمدی‌یِف. او در زاگرب فقط یک باخت ۱-۱ مقابل فینالیست رقابت‌ها داشت؛ آرتور سرگیسیان ارمنستانی. محمدهادی ساروی هم با شکست سرگیسیان در فینال، طلای جهانی را گرفت. احمدی‌یف رو به پیشرفت است.

وزن ۱۳۰ کیلوگرم: آذربایجانی‌ها بعد از بازنشستگی صباح شریعتی که برای‌شان برنز المپیک ۲۰۱۶ و سهمیه المپیک ۲۰۲۴ و چند مدال اروپایی گرفت هنوز به سنگین‌وزن مطمئنی نرسیده‌اند و بکا کاندلاکی در زاگرب در همان مبارزه اولش باخت و از دور رقابت‌ها حذف شد. آذربایجان به دنبال مرتضی الغوثی قهرمان نوشهری مسابقات کشوری بود که البته هنوز دو تابعیتی شدن این کشتی‌گیر انجام نشده و به نظر می‌رسد بعد از حواشی ایجاد شده پیرامون قرارداد کادر ایرانی با آذربایجانی‌ها، شاید کار الغوثی هم در مقطع کنونی انجام نشود.

سنگین‌وزن شاید تنها وزنی باشد که ایران به واسطه داشتن امین میرزازاده‌ی قهرمانِ جهان و عنوان‌دار المپیک و همچنین فردین هدایتی جوان در پشت سرش، فاصله زیادی از آذربایجان گرفته است.