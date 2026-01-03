درگیری نیروهای مرزی در سراوان با تروریست ها

پس از تبادل آتش سنگین و درگیری شدید، این گروهک تروریستی با تحمل خسارات سنگین و زخمی شدن چند تن از اعضای آن با برجا گذاشتن تجهیزات از منطقه متواری شدند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از درگیری مرزبانان با گروهک تروریستی در نوار مرزی سراوان خبر داد و گفت: مرزداران با اشراف اطلاعاتی و اقدام به‌موقع، ضمن وارد کردن خسارات سنگین به عناصر معاند، مانع نفوذ آنان به داخل کشور شدند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در شامگاه ۱۳ دی، سردار رضا شجاعی اظهار کرد: در پی وصول اخبار و اطلاعات از تحرکات گروهک‌های تروریستی و ضد انقلاب و اطلاع از قصد آنان برای ورود به خاک کشور با هدف انجام اقدامات تروریستی و ناامن‌سازی شهرها با توجه به ولادت حضرت امام علی (ع) و سالگرد شهادت سرلشکر حاج قاسم سلیمانی، مراتب در دستور کار نیروهای اطلاعاتی و عملیاتی فرماندهی مرزبانی سیستان و بلوچستان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه اعضای تیمی از گروهک تروریستی که قصد ورود به خاک کشورمان را داشتند با مرزبانان درگیر شدند، افزود: پس از تبادل آتش سنگین و درگیری شدید، این گروهک تروریستی با تحمل خسارات سنگین و زخمی شدن چند تن از اعضای آن با برجا گذاشتن تجهیزات از منطقه متواری شدند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان ادامه داد: مرزبانان در پاکسازی محل درگیری، تعداد چهار قبضه سلاح کلاش، یک قبضه کلت کمری، ١٠ گلوله اس پی جی۹، ٢ نارنجک، سه گلوله آر پی جی۷، ٢٤٠ عدد فشنگ دوشیکا، ٢٠ عدد فشنگ قناسه، ٢٣٢ عدد فشنگ تیربارگرینف، ١٣٢ عدد فشنگ کلاش، ١٠ تیغه خشاب کلاش و یک تیغه خشاب کلت را کشف کردند.

سردار شجاعی تاکید کرد: مرزداران سیستان و بلوچستان با هرگونه اعمال خلاف قانون به‌ویژه شرارت، قاطعانه و هوشمندانه برخورد می‌کنند و اجازه ایجاد هیچ‌گونه ناامنی را به مخلان نظم و امنیت نمی‌دهند.