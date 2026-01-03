صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۹۵۲۵
بازدید: ۴۸۴۰
نظرات: ۱

عکس: نجف اشرف، قبله‌گاه دل‌ها

نجف تنها یک شهر نیست. جغرافیای عاشقانه‌ای‌ست که دل‌ها در آن به سجده می‌افتند. اینجا، خاک با نام امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام معنا گرفته و آسمان جرئت نزدیک‌تر شدن پیدا کرده است. در آستانه سیزدهم رجب، نجف آرام و قرار ندارد؛ گویی جهان، نفسش را حبس کرده تا دوباره عدالت متولد شود. از گنبدی که خورشید در آن تمنا می‌کند تا کوچه‌هایی که ذکر نام امیر عدالت، علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام را زمزمه می‌کنند، همه چیز خبر از آمدن حقیقتی می‌دهد که از کعبه آغاز شد و در نجف به ابدیت رسید؛ پیشوایی که عظمتش نه در قدرت، که در بی‌کرانگی نور، معرفت و مهرش جلوه‌گر است.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
حرم امیرالمومنین نجف عراق عتبات عالیات عراق عکس عتبات
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۹
یا امیرالمومنین خودت به فریاد محبان و شیعیانت برس
پاسخ
1
2