کشته شدن عامل گروهک تروریستی در ناآرامی‌های قم

در جریان حوادث و ناآرامی‌های روز جاری در قم که منجر به اخلال در نظم عمومی شد، یکی از عناصر وابسته به یک گروهک تروریستی هنگام حمل مواد انفجاری، بر اثر انفجار نارنجک همراه خود جان باخت.