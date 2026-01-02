کشته شدن عامل گروهک تروریستی در ناآرامیهای قم
در جریان حوادث و ناآرامیهای روز جاری در قم که منجر به اخلال در نظم عمومی شد، یکی از عناصر وابسته به یک گروهک تروریستی هنگام حمل مواد انفجاری، بر اثر انفجار نارنجک همراه خود جان باخت.
به گزارش تابناک ، استانداری قم اعلام کرد: در پی اغتشاشات روز جاری که باعث ایجاد اختلال در نظم عمومی برای مردم شریف قم گردیده بود، یکی از عناصر وابسته به گروهک تروریستی که با حمل یک نارنجک قصد کشتهسازی از اغتشاشات را داشت، نارنجک در دستانش منفجر و موجب فوت وی شد.
هویت نامبرده شناسایی که گزارش تکمیلی متعاقباً به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.
خیلی مواظب باشید اگه بتونید تک تیر انداز در بلندی های حساس مستقر کنید که بتونن عوامل موساد رو بین مردم معترض شناسایی کنن و قبل از انجام اقدامی به شکل دقیق تری حذفشون کنن که به بقیه هم آسیبی نرسه
این اغتشاشگران راازکله اویزان کنیداین انگلهارا.ولی به معیشت مردمم برسین مردم دروضع نابسامان هستن گرانی بیدادمیکنه
یک عده سلطنت طلب با دخالت اسراییل ،در بین مردم آشوب میندازند تا با کشته شدن مردم ، برگردم ایران زندگی خوش بکنند
نیروی انتظامی هم برای امنیت گرفتار این وسط
