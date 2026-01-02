صفحه خبر لوگوبالا تابناک
کشته شدن عامل گروهک تروریستی در ناآرامی‌های قم

در جریان حوادث و ناآرامی‌های روز جاری در قم که منجر به اخلال در نظم عمومی شد، یکی از عناصر وابسته به یک گروهک تروریستی هنگام حمل مواد انفجاری، بر اثر انفجار نارنجک همراه خود جان باخت.
کد خبر: ۱۳۴۹۵۱۸
| |
60638 بازدید
|
۱۳

کشته شدن عامل وابسته به گروهک تروریستی در جریان ناآرامی‌های امروز قم

به گزارش تابناک ، استانداری قم اعلام کرد: در پی اغتشاشات روز جاری که باعث ایجاد اختلال در نظم عمومی برای مردم شریف قم گردیده بود، یکی از عناصر وابسته به گروهک تروریستی که با حمل یک نارنجک قصد کشته‌سازی از اغتشاشات را داشت، نارنجک در دستانش منفجر و موجب فوت وی شد.

هویت نامبرده شناسایی که گزارش تکمیلی متعاقباً به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.

 
نظرات بینندگان
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
77
64
پاسخ
بیچاره برای رفتن به جهنم چقدر عجله داشت !!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
73
55
پاسخ
خیلی مواظب باشید اگه بتونید تک تیر انداز در بلندی های حساس مستقر کنید که بتونن عوامل موساد رو بین مردم معترض شناسایی کنن و قبل از انجام اقدامی به شکل دقیق تری حذفشون کنن که به بقیه هم آسیبی نرسه
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
76
61
پاسخ
این اغتشاشگران راازکله اویزان کنیداین انگلهارا.ولی به معیشت مردمم برسین مردم دروضع نابسامان هستن گرانی بیدادمیکنه
مریم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
79
75
پاسخ
واقعا دم برادران بسیجی گرم خدا نگهدارشون باش
حمید
|
Ireland
|
۰۴:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
65
72
پاسخ
خداروشکر خودش به درک رفت بیشرف و وطن فروش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
76
65
پاسخ
این نا آرامی ها با هدایت اسراییل انجام میشه
حمدالله
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
63
53
پاسخ
یک عده سلطنت طلب با دخالت اسراییل ،در بین مردم آشوب میندازند تا با کشته شدن مردم ، برگردم ایران زندگی خوش بکنند
نیروی انتظامی هم برای امنیت گرفتار این وسط
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
57
63
پاسخ
به جهنم رفت
اسفند یاری
|
Bulgaria
|
۰۸:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
62
55
پاسخ
خداروشکر بقیه شون هم به درک واصل شن به امید خدا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
54
54
پاسخ
تروریست را فجیع ترین روش از بین ببرید
